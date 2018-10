Porto Venezia - al via sperimentazione dati meteo in tempo reale : La sicurezza nella manovra e l'accessibilità nautica di uno scalo portuale non discendono solo dalle infrastrutture e dalle condizioni fisiche di un Porto ma sono influenzate anche, e sempre di più, ...

Venezia : Porto - dati meteo in tempo reale - parte la sperimentazione in settimana (3) : (AdnKronos) - A completare il quadro, si avvierà la sperimentazione dei dispositivi PPU (Pilot Portable Units), costituiti da un kit formato da un’applicazione e relativo tablet e da un’antenna GPS portatile dotata di accelerometri e giroscopi. Tali dispositivi verranno testati dai piloti, che potra

Venezia : Porto - dati meteo in tempo reale - parte la sperimentazione in settimana (2) : (AdnKronos) - Più in particolare, una volta raccolti ed elaborati, i dati e le rilevazioni su vento, correnti, moto ondoso che riguardano tutta la Laguna, le bocche di Porto ed entrambi gli scali di Venezia e Chioggia, verranno sintetizzati dall’AdSP e resi immediatamente disponibili a tutta la comu

Venezia : Porto - dati meteo in tempo reale - parte la sperimentazione in settimana : Venezia, 5 ott. (AdnKronos) - La sicurezza nella manovra e l’accessibilità nautica di uno scalo portuale non discendono solo dalle infrastrutture e dalle condizioni fisiche di un Porto ma sono influenzate anche, e sempre di più, dai flussi di dati e di informazioni digitali che, soprattutto se visua

Venezia : presidente Porto - perplesso da dichiarazioni ministri su tutela (2) : (AdnKronos) - “Rinnovo quindi, la mia piena disponibilità per attivare un dialogo diretto nelle sedi istituzionali sul futuro di Venezia e del suo Porto. Sarebbe l’occasione per illustrare il lavoro fatto in questi anni e per chiarire, fuor di retorica, che il settore crociere in particolare e il po

Venezia : presidente Porto - perplesso da dichiarazioni ministri su tutela : Venezia, 27 set. (AdnKronos) - “Il Ministro Bonisoli ha annunciato questa mattina sulla sua pagina Facebook che la Soprintendenza di Venezia sta avviando l’iter che porterà al riconoscimento storico-artistico delle vie d’acqua di Venezia, canali di grande navigazione inclusi, con particolare evidenz

Venezia : Inail - Ente Zona e Porto insieme per la sicurezza e la prevenzione (3) : (AdnKronos) - “A partire dall’esperienza del lavoro comune che ha dato luogo alla pubblicazione ‘Uso eccezionale di attrezzature di sollevamento materiali’ - ha aggiunto Daniela Petrucci Direttore Regionale Inail del Veneto - l’idea del convegno era quella di valorizzare la collaborazione tra tutti

Venezia : Inail - Ente Zona e Porto insieme per la sicurezza e la prevenzione (2) : (AdnKronos) - Infine, una tavola rotonda ha posto l’accento sugli obiettivi della safety in prospettiva, moderata da Paolo Caputo, direttore del SUEM 118 dell’AULSS 3 Serenissima, e ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’Autorità di Sistema Portuale, della Capitaneria di Porto, dell’Ente

Venezia : Inail - Ente Zona e Porto insieme per la sicurezza e la prevenzione : Venezia, 21 set. (AdnKronos) - Si è tenuto oggi presso il Porto di Venezia il convegno “prevenzione e sicurezza in un sistema complesso: le attività portuali”, realizzato a 6 mani dalla Direzione Regionale Veneto di Inail, dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e dall’En

Treviso - evade dai domiciliari e si vanta su Facebook dall'Albania/ Arrestato a Venezia : bloccato in aeroPorto : Treviso, evade dai domiciliari e si vanta su Facebook dall'Albania facendosi beffe degli agenti che lo cercavano: torna in Italia e viene Arrestato. bloccato all'aeroporto di Venezia.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 20:52:00 GMT)

AeroPorto Venezia - gli handler scendono da 3 a : Teleborsa, - Scade oggi, sabato 15 settembre, il bando di gara per la riassegnazione dei servizi di handling pubblicato da Save , società di gestione dell'Aeroporto Marco Polo di Venezia, che comporta ...

AeroPorto Venezia - gli "handler" scendono da 3 a : Scade oggi, sabato 15 settembre, il bando di gara per la riassegnazione dei servizi di handling pubblicato da Save , società di gestione dell'Aeroporto Marco Polo di Venezia, che comporta la riduzione ...

Venezia : Erf società del Porto diventa Impresa Ferrovia (2) : (AdnKronos) - ERF, Gestore Unico della Manovra (delibera ART 18/2016) si è qualificato come Impresa Ferroviaria rispondendo in maniera tempestiva ad una nuova fase del mercato Ferroviario che richiede sempre più società strutturate sia dal punto di vista del know how Ferroviario del personale, dell’

Venezia : Erf società del Porto diventa Impresa Ferrovia : Venezia, 14 set. (AdnKronos) - ERF (Esercizio Raccordi Ferroviari), la società di manovra Ferroviaria del Porto di Venezia, ottiene il Certificato di Sicurezza e diventa a tutti gli effetti Impresa Ferroviaria. Il Certificato di Sicurezza consente l’accesso a quella parte di infrastruttura Ferroviar