Populisti | la presa di Bruxelles è lontana

(Di venerdì 5 ottobre 2018) In politica si possono immaginare scenari infiniti e può capitare che le visioni più improbabili diventino realtà. Ma per il resto, cioè quasi sempre, sono i numeri e le regole a imporsi. Ad esempio, sul futuro dell'Unione europea va molto di moda descrivere unadel 2019 - cioè dopo le elezioni europee e quando si insedierà la prossima Commissione - invasa dalle forze populiste che stanno crescendo negli stati membri. Partiti anti euro che entrano nelle istituzioni Ue, capaci di influenzare le scelte chiave, determinati a mandare al macero le forze politiche che hanno dominato i primi 65 anni dell'Europa politica.I toni e le forzature del governo italiano contro l'Europa sono influenzate da questa visione. In sintesi: la commissione guidata da Jean Claude Juncker è agli sgoccioli e quella che verrà sarà di segno diverso. Tra le indiscrezioni che circolano in questi primi ...