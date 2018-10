Ponte Morandi Genova | sindaco Bucci | Voglio rinunciare a compenso da

Nazionale - Mancini annuncia visita al Ponte Morandi e 30? di stop al 43' di Italia-Ucraina : Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per presentare una delle iniziative della FIGC per le vittime del crollo del ponte Morandi: “Andremo al ponte Morandi, ci fermeremo dove ci diranno per essere presenti e aiutare chi vive nella zona e chi non ha più la casa. Fermarsi anche per poco tempo credo possa essere una grande testimonianza“. Durante la partita, inoltre, ci sarà una pausa per ...

Ponte Morandi - mercoledì la visita di Mancini e della Nazionale italiana : La Nazionale italiana di Roberto Mancini si stringe attorno alla città di Genova dopo il crollo del Ponte Morandi “C’è sicuramente un senso sportivo, c’è un senso di vicinanza con la città, c’è un senso di lotta: come lottano le squadre sportive così stiamo lottando noi per ritornare ad essere una grande città, ma lo siamo già. Dobbiamo soltanto costruire il Ponte e far si di continuare il cammino di crescita che ...

Superstite Ponte Morandi sporge querela : ANSA, - TORINO, 5 OTT - Una querela "nei confronti di tutti i responsabili" del crollo del ponte Morandi perché, "con il proprio comportamento gravemente imperito e negligente", hanno "determinato il ...

Uva : Nazionale andrà sotto Ponte Morandi : ANSA, - GENOVA, 5 OTT - "Subito dopo l'atterraggio abbiamo deciso di fermarci con tutta la Nazionale sotto al ponte Morandi per una riflessione". Lo ha dichiarato Michele Uva, direttore generale della ...

Ponte Morandi - nominati i Commissari : Bucci e Farabollini : Fumata bianca: il sindaco Marco Bucci è il nuovo Commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi di Genova. Dopo una telefonata questa mattina tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, Palazzo Chigi ha comunicato, come previsto dal ‘Decreto Genova’, l’intenzione di procedere alla nomina del sindaco Marco Bucci come Commissario straordinario alla ricostruzione del ...

Mancini e il Ponte Morandi di Genova : le iniziative di Figc e Nazionale : Noi ci crediamo, sicuri che sarà un bel momento di sport: a nome della federazione un ringraziamento a quello che le autorità stanno facendo per Genova". Nazionale a Genova, il ct Mancini espone le ...

L'Italia rende omaggio alle vittime di Genova - la Nazionale in visita al Ponte Morandi : "Vogliamo aiutare la città" : Mercoledì prossimo l'amichevole contro l'Ucraina: la Federazione si mobilita a sostegno dei genovesi

Ponte Morandi : Toti - non condivido scelta escludere Autostrade da ricostruzione : Roma, 5 ott. (AdnKronos) - "Durante questi tipi di disastri le autorità pubbliche dialogano con le aziende private, sia per fare risarcire il danno che per provare a risolvere la situazione. Noi avremmo preferito che Autostrade partecipasse alla ricostruzione come è capitato ad altre aziende private

Ponte Morandi : Toti - sarà ricostruito in 12 massimo 15 mesi : Roma, 5 ott. (AdnKronos) - "Il Ponte sarà ricostruito in 12, massimo 15 mesi, lo abbiamo detto in passato e non vedo perché non si dovrebbero rispettare queste scadenze". Ad affermarlo è il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti a 24Mattino di Maria Latella e Oscar Giannino su Radio 24 in m

Ponte Morandi : Toti - dl Genova andrà cambiato - serve qualche risorsa in più : Roma, 5 ott. (AdnKronos) - "Ci siamo confrontati con il governo in modo schietto, il commissario Bucci arriva dopo alcune riflessioni che abbiamo fatto anche sulla conversione del decreto in legge, che andrà leggermente cambiato perché in certi passaggi non convince e c’è bisogno di qualche risorsa

Bucci commissario alla ricostruzione del Ponte Morandi : 'un progetto di qualità - serviranno 12-16 mesi' : Il sindaco di Genova ha annunciato che è già al lavoro per alcune variazioni al decreto e promette tempi rapidi per la realizzazione del nuovo viadotto -

Crollo Ponte Morandi - Bucci commissario di Genova/ Ultime notizie - Pastorino : 'strada in salita' : Crollo ponte Morandi, Ultime notizie: Marco Bucci commissario di Genova, 'ricostruzione in 12-16 mesi'. Autostrade fuori dal progetto.

