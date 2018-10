Pompei | riemerge la ' Casa del Giardino incantato'

La casa del giardino incantato : un altro tesoro riemerge da Pompei : Un grande larario vegliato da bene auguranti serpenti, un pavone che fa capolino nel verde, fiere dorate che si battono contro un cinghiale nero come i mali del mondo. E poi ancora cieli baluginanti di cinguettanti uccellini, un pozzo, una vasca colorata, il ritratto di un uomo-cane.Visitato in esclusiva dall'ANSA, eccolo l'ultimo tesoro di Pompei : un giardino incantato , "una stanza meravigliosa ed enigmatica da studiare a fondo", spiega il ...

Pompei : un Priapo affrescato riemerge dai nuovi scavi archeologici : Una dimora di pregio su via del Vesuvio con stanze elegantemente decorate e all’ingresso un Priapo affrescato, in atto di pesare il membro su una bilancia, sono emersi nel corso dei lavori di riprofilatura dei versanti della Regio V che affacciano sulla via di Vesuvio, nell’ambito del cantiere dei nuovi scavi archeologici di Pompei. Le operazioni in corso rientrano nel più ampio intervento di messa in sicurezza dei fronti di scavo ...