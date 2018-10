Pomeriggio 5 | Barbara D' Urso perde la calma in diretta | ' Veronica Panarello? Non mi

Barbara D'Urso senza freni a Pomeriggio 5 : «Non sono una milf - sono una...» : Barbara D'Urso e la definizione di milf e cougar. Nel salotto di Pomeriggio 5 si parla delle donne un po' ageé, ancora piacenti, che frequentano ragazzi più giovani. In studio, tra gli ospiti, anche ...

Barbara D'Urso senza freni a Pomeriggio 5 : «Non sono una milf né una cougar - sono...» : Barbara D'Urso e la definizione di milf e cougar. Nel salotto di Pomeriggio 5 si parla delle donne un po' ageé, ancora piacenti, che frequentano ragazzi più giovani. In studio, tra gli ospiti, anche ...

Furibonda lite in diretta a Pomeriggio Cinque : Barbara d’Urso (infuriata) è costretta a farlo : lite a Pomeriggio Cinque. Barbara d’Urso costretta a correre ai ripari dopo quanto accaduto nel Pomeriggio di mercoledì 3 ottobre 2018 nel salotto Mediaset. La seconda parte della nuova puntata del talk-show di Carmelita d’Urso, in onda dal lunedì a venerdì dalle 17:10, ha affrontato il tema “nord contro sud”. Presente in studio Pasquale Laricchica, ex concorrente del Grande Fratello e diventato celebre, in passato, ...

Pomeriggio 5 : Barbara d’Urso lancia una frecciatina a Signorini dopo il Gf Vip : Pomeriggio 5, il Grande Fratello Vip divide: Barbara d’Urso dice la sua e lancia una chiara frecciatina ad Alfonso Signorini I momenti più salienti della seconda puntata del Grande Fratello Vip sono stati commentati a più riprese oggi a Pomeriggio 5. Al centro delle polemiche, ancora una volta, c’è finito Enrico Silvestrin. Le scuse dell’attore […] L'articolo Pomeriggio 5: Barbara d’Urso lancia una frecciatina a ...

Barbara d'Urso regina della domenica Pomeriggio : battute Venier e Parodi nella gara di ascolti : Barbara d'Urso vince tutto e si conferma regina della domenica pomeriggio battendo le avversarie di Rai1: Mara Venier e Cristina Parodi . 'domenica live' su Canale5, infatti, ha incassato nella parte '...

Pomeriggio 5 : Barbara d’Urso prende in giro Antonio Zequila : Barbara d’Urso stuzzica Antonio Zequila a Pomeriggio Cinque Anche oggi Pomeriggio 5 è andato in onda dagli studi di Cologno a Milano. Tra i vari ospiti scelti da Barbara d’Urso non poteva mancare Antonio Zequila, reduce da alcuni interventi estetici dalla Turchia. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha raccontato alla bella conduttrice partenopea di aver lasciato il bel paese per effettuare un trapianto di capelli. ...

Vite da Copertina : Alda D’Eusanio irrompe nel Pomeriggio tv con storie di rivalità (e non solo). Da Barbara D’Urso vs Federica Panicucci a Magalli contro la Volpe : Alda D'Eusanio Nel pomeriggio televisivo si appresta a debuttare un nuovo contenitore che riporta sul piccolo schermo Alda D’Eusanio. E’ Tv8 a scommettere sulla nuova ‘creatura’ della giornalista e conduttrice abruzzese, che dal lunedì al venerdì alle 17.45 sarà al timone di Vite da Copertina – Tutta la Verità su…, al via il 1° ottobre. Alla D’Eusanio, che torna alla conduzione di una trasmissione ...

Pomeriggio Cinque - Miss Italia Carlotta Maggiorana viene a sapere da Barbara D'Urso se sarà squalificata : Nei giorni successivi alla sua incoronazione, la neo-eletta Miss Italia , Carlotta Maggiorana , si è trovata al centro delle polemiche per delle presunte foto di nudo circolate sul suo conto. Essendo ...

Pomeriggio Cinque : Barbara d’Urso festeggia il traguardo raggiunto : Barbara d’Urso felice per Pomeriggio 5: il comunicato stampa Pomeriggio Cinque è ormai da qualche anno uno dei programmi più apprezzati, e discussi, del panorama televisivo italiano. Dopo gli ascolti record collezionati durante la passata stagione, in molti si chiedevano se Barbara d’Urso sarebbe riuscita a raggiungere lo stesso traguardo anche nel corso di quest’anno. La risposta, dopo qualche settimana dalla messa in onda ...

Biagio D’Anelli ed Emanuela Tittocchia a Pomeriggio 5/ Barbara d’Urso mette la pace tra ex? Le dichiarazioni : Lo scorso maggio era sbocciata la passionale storia d’amore tra Biagio D’Anelli ed Emanuela Tittocchia. L’ex gieffino aveva raccontato la loro storia e tornano oggi a Pomeriggio 5.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 17:38:00 GMT)

Francesca Cipriani mette in imbarazzo Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 : Barbara d’Urso: Francesca Cipriani commette una gaffe a Pomeriggio 5 Francesca Cipriani è uno degli opinionisti fissi di Pomeriggio 5, il famoso programma condotto da Barbara d’Urso. Oggi, la bella showgirl ha commesso in diretta una gaffe che sicuramente non è passata inosservata né ad Antonio Ricci, il famoso papà di Striscia la Notizia, ma nemmeno dal pubblico da casa. Cosa è successo? Francesca ha chiesto alla bella conduttrice ...