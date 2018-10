Pomeriggio 5 Anticipazioni e ospiti 5 ottobre | cronaca | gossip e Cayetana

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 4 ottobre : si parlerà dell'eredità Sordi? : Pomeriggio 5 torna in onda oggi con Barbara d'Urso pronta ad occuparsi di cronaca e dell'eredità Sordi visto che ci sono novità legali in merito. Si parlerà ancora di Grande Fratello Vip?(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 14:14:00 GMT)

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti puntata 3 ottobre : il caso Crespi e il Grande Fratello Vip : Nuova puntata di Pomeriggio 5 per Barbara d'Urso che ancora una volta partirà dalla cronaca per poi andare in scena con una parte più leggera e con il Grande Fratello Vip(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:00:00 GMT)

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti puntata 2 ottobre : Sarah Altobello rivelerà qualcosa su Valerio Merola? : Pomeriggio 5 torna in onda oggi con una nuova puntata che si dividerà tra cronaca e gossip non senza parola di Grande Fratello Vip e della puntata di ieri sera. (Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 14:08:00 GMT)

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 1 ottobre : Morena Zapparoli in studio - le ultime novità sul GF Vip : POMERIGGIO 5 torna in onda oggi, 1 ottobre, dopo il successo di Domenica Live di ieri e dopo il successo di una settimana in cui la d'Urso è riuscita a battere La Vita in Diretta(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 14:44:00 GMT)

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti puntata 27 settembre : Teresanna Pugliese e le nozze in diretta tv : Pomeriggio 5 torna in onda oggi con una nuova puntata ricca di ospiti e di momenti importanti come quelli che Teresanna Pugliese regalerà ai suoi fan con le scene del suo matrimonio(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 14:21:00 GMT)

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 26 settembre : Giovanni Conversano in studio... con Chiara Ferragni? : Ottimi risultati per Pomeriggio 5 che torna in onda oggi con Giovanni Conversano in studio con Giada Pezzaioli e una parte dedicata al gossip e al Grande Fratello(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 14:07:00 GMT)

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 25 settembre : dal gossip sul GF Vip alla morte di Loren Del Santo : Barbara d'Urso torna in onda oggi con una nuova puntata di POMERIGGIO 5 divisa tra cronaca e gossip. Lucia Bramieri sarà in studio per parlare di Grande Fratello Vip?(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 17:10:00 GMT)

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 25 settembre : Lucia Bramieri in studio - si parla di GF Vip? : Barbara d'Urso torna in onda oggi con una nuova puntata di Pomeriggio 5 divisa tra cronaca e gossip. Lucia Bramieri sarà in studio per parlare di Grande Fratello Vip?(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 14:27:00 GMT)

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti puntata 24 settembre : dalla cronaca al gossip - chi sarà in studio? : Dopo il buon risultato, ma non la vittoria, di Domenica Live, Barbara d'Urso torna in scena con Pomeriggio 5 parlando di rapine, cronaca e con tanti ospiti in studio(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 14:25:00 GMT)

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 21 settembre : le grandi storie d'amore protagoniste : Pomeriggio 5 torna in onda oggi con Barbara d'Urso pronta ad occuparsi di cronaca e delle grandi storie d'amore come quella di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 14:25:00 GMT)

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 20 settembre : boom di ascolti e Francesca Cipriani pronta a... : Barbara d'Urso ha portato a casa importanti ascolti con la puntata di ieri e si prepara a fare lo stesso oggi con Francesca Cipriani ospite in studio. Quali saranno i temi e gli ospiti?(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 14:26:00 GMT)

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 19 settembre : curve mozzafiato e la questione Rai i temi di oggi? : Quali sono i temi della puntata di oggi di Pomeriggio 5? La conduttrice potrebbe rispondere ancora alle dichiarazioni della Rai mentre dietro le quinte si ripresentano le curvy(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 14:26:00 GMT)

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 18 settembre : dalla cronaca al gossip - nuove accuse in studio? : Pomeriggio 5 torna in onda oggi dopo l'ottimo 18% di share di ieri senza la concorrenza, quali saranno i temi della puntata e quali gli ospiti? Ecco i dettagli(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 14:34:00 GMT)

Il Paradiso delle Signore : cammino in salita per la soap nel Pomeriggio di Rai1 (anticipazioni) : Il Paradiso delle Signore Nella prima settimana di messa in onda Il Paradiso delle Signore ha registrato una media di share del 10.34%, con un andamento incostante che lo ha visto partire dall’11.43% e toccare anche il 9.1%. Una strada in salita, insomma, resa ancor più complicata dal traino infelice di Vieni da Me, che non riesce a decollare. Per aiutare la fiction, Rai 1 ha programmato nella seconda serata di ieri ed oggi le repliche ...