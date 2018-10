Pioggia e disagi | una notte di maltempo a Olbia e in Gallura Preoccupazione per i fiumi

Maltempo Calabria : Pioggia e vento a Catanzaro e provincia - disagi sulle strade : Maltempo, con pioggia e vento, oggi pomeriggio a Catanzaro ed in alcuni centri della provincia. Le squadre dei Vigili del fuoco sono state impegnate per tombini divelti ed allagamenti in diverse zone della citta’, Via Paglia, Via Alessandro Turco, Via Garibaldi Gariani, Pitera’. In Via Tommaso Campanella una vettura in transito e’ rimasta bloccata con la ruota anteriore in un tombino divelto. Piccoli smottamenti di pietrisco e ...