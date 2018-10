Pil | Istat | la crescita economica sarà ancora contenuta

Istat : Pil 2017 più buono - +1 - 6% - - ma rapporto deficit/ Pil più alto e l'evasione oltre 36 miliardi : E' in questo scenario che si muovono i conti del governo, alle prese anche con la conferma sui dati del l'evasione dell'iva. Siamo al primo posto in Europa. Lo stato perde quasi 36 miliardi -

Conti pubblici - Istat rivede al rialzo il Pil per il 2017 : +1 - 6%. Debito/Pil in lieve calo : L’Istat ha rivisto al rialzo il tasso di crescita del Pil, portandolo all’1,6% in aumento dello 0,1 rispetto alla stima di aprile. I dati incorporano la revisione dei Conti nazionali annuali relativa al triennio 2015-2017. lieve calo anche del Debito pubblico rispetto al prodotto interno lordo, con una flessione allo 131,2% contro il 131,4% del 2016. Il dato del Debito, specificano i tecnici dell’Istituto, “è molto sensibile al ...