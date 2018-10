Piero Angela a Un giorno da Pecora | ' Come conobbi Silvio Berlusconi'

Piero Angela : " A 90 anni me ne sento 45. Se penso alla morte? A un certo punto va accettato che il biglietto sia scaduto" : Piero Angela, il Re dei divulgatori tv, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha parlato a lungo di molti argomenti: dai suoi imminenti 90 anni alla morte, dalla politica fino a uno strano incontro con Silvio Berlusconi. "Tutti mi vogliono festeggiare, sono un po' preoccupato. Ma io me andrò a Parigi", spiega, "Quanti anni mi sento? 45, la metà. alla mia età è come se si avessero degli occhiali, che col tempo ...

Il grande divulgatore scientifico Piero Angela giovedì all'Unibo : ... l'incontro sarà introdotto dalla prof.ssa Raffaella Simili, socio e membro del Direttivo dell'Accademia delle Scienze di Bologna e Presidente emerito della Società italiana di Storia della Scienza , ...

Il grande divulgatore scientifico Piero Angela giovedì all'Unibo : ... l'incontro sarà introdotto dalla prof.ssa Raffaella Simili, socio e membro del Direttivo dell'Accademia delle Scienze di Bologna e Presidente emerito della Società italiana di Storia della Scienza , ...

Piero Angela/ Non solo divulgazione scientifica - ma anche un grande amore per il pianoforte (S'è fatta notte) : Piero Angela, il famoso divulgatore scientifico mostra nel salotto di Maurizio Costanzo anche un grandissimo amore per la musica e il pianoforte. (S'è fatta notte)(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 08:51:00 GMT)

All’Università di Roma Tor Vergata arriva “Prepararsi al futuro” : 24 incontri con docenti d’eccezione da un’idea di Piero Angela : “L’Italia e’ un Paese pieno di intelligenza che, pero’, manca di un’intelligenza di sistema che permetta di utilizzare al meglio le nostre qualita’, di fronte ai mondi nuovi che avanzano“: l’analisi e’ del divulgatore scientifico Piero Angela, che per aiutare le nuove generazioni a sviluppare conoscenze e competenze propone il ciclo di lezioni “Prepararsi al futuro” in programma ...

Roma : Università - da idea Piero Angela 24 lezioni per ‘prepararsi al futuro’ : Roma – Ventiquattro lezioni, nelle aule di Tor Vergata, a Roma, “per preparare al futuro” 400 studenti universitari e delle scuole superiori. Il progetto, a cura di Piero Angela, prevede la partecipazione di altrettanti relatori di alto profilo, tra scienziati, storici, economisti, giornalisti e accademici che hanno risposto presente alla chiamata del celebre studioso. Presentato dallo stesso Piero Angela e dal rettore di Tor ...

Scienza : Piero Angela e Samantha Cristoforetti al Cicap Fest : Scienza, mistero, magia e altro ancora per la seconda giornata, la più intensa, del Cicap Fest, il Festival della Scienza e della curiosità che si è aperto oggi venerdì 14 settembre, a Padova e si concluderà domenica 16: una ricchissima kermesse che avrà come filo conduttore ‘Scienza, verità e bugie della vita quotidiana‘. Promosso dal Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze, che a Padova ha la sua ...

Edoardo Angela - le foto finiscono sul web : tutte pazze per il figlio di Alberto e nipote di Piero : I geni non mentono e quella degli Angela è una vera e propria dinastia di idoli. L'ultimo a uscire allo scoperto è Edoardo, figlio di Alberto Angela e nipote di Piero. Classe 1999,...

EDOARDO ANGELA / L'immagine del profilo svela un dettaglio : ama la cultura come papà Alberto e nonno Piero? : EDOARDO ANGELA conquista il web grazie ad una foto. Scopriamo qualcosa in più del figlio di Alberto e nipote di Piero: seguirà le orme dei suoi illustri familiari?(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 08:50:00 GMT)

EDOARDO ANGELA - CHI È IL FIGLIO DI ALBERTO/ Web in delirio per il nipote di Piero - ma profilo blindato : Il FIGLIO di ALBERTO (e nipote di Piero) ANGELA sta facendo impazzire il web. Il suo nome è EDOARDO, classe 1999 e faccia d’angelo, lo scatto social fa il giro della rete.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 00:38:00 GMT)

Edoardo Angela - le foto finiscono sul web : tutte pazze per il figlio di Alberto e nipote di Piero : I geni non mentono e quella degli Angela è una vera e propria dinastia di idoli. L'ultimo a uscire allo scoperto è Edoardo, figlio di Alberto Angela e nipote di Piero. Classe 1999, è diventato una ...

“Un Dio!”. Figlio di Alberto Angela e nipote di Piero : Edoardo stende il web : Apprezzato e noto conduttore Rai, Alberto Angela desta sempre molta curiosità. Il padre, da lontano, lo ha sempre osservato, e Alberto ha sempre lavorato sodo. Nessuna raccomandazione in casa Angela: padre e figli condividono sì le stesse passioni, ma se Alberto è arrivato dov’è arrivato oggi, lo deve solo alla sua capacità di parlare di arte e di storia con una semplicità e un entusiasmo tali da contagiare anche chi lo guarda. ...

Edoardo Angela chi è il figlio di Alberto/ Web in delirio per il nipote di Piero : ecco perché : Il figlio di Alberto (e nipote di Piero) Angela sta facendo impazzire il web. Il suo nome è Edoardo, classe 1999 e faccia d’angelo, lo scatto social fa il giro della rete.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 19:52:00 GMT)

Superquark Natura 29 agosto 2018 : ultima puntata con Piero Angela seconda serata : ...in tv mercoledì 29 agosto 2018 sempre su Rai 1 in seconda serata subito dopo l'appuntamento in prima serata sempre per la conduzione di Piero Angela in questo suo approfondimento dedicata al mondo ...