Piazza Affari titoli bancari | focus | raccomandazioni a 360 gradi

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati dagli Usa (5 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di chiudere la settimana con un rialzo. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 03:38:00 GMT)

Piazza Affari chiude in calo - -0 - 59% - - spread sotto i 280 punti : Milano, 4 ott., askanews, - Chiusura in territorio negativo per Piazza Affari, che solo ieri aveva interrotto una lunga scia di segni meno: l'indice principale Ftse Mib ha ceduto lo 0,59% a 20.612 ...

Borsa - Piazza Affari chiude in calo : il Ftse Mib perde lo 0 - 59% : Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari, infatti, l'indice Ftse Mib termina gli scambi in calo dello 0,59%, a 20.612,93 punti. chiude invece a 279,9 punti lo spread tra ...

Piazza Affari in lieve calo : male Moncler e Pirelli - Salini Impregilo e Astaldi rimbalzano. FTSE MIB -0 - 27% : Gli operatori temono un rallentamento dell'economia cinese *nei prossimi trimestri. Voci di mercato, tutte da verificare, riferiscono anche di aumenti delle tariffe doganali decisi dalle autorità ...

Piazza Affari debole con l'Europa : Sul fronte macro , gli addetti ai lavori guardano ai segnali di forza dell'economia americana, in attesa del Job Report di settembre, in uscita domani. Nessuna variazione significativa per l' oro , ...

Nota al Def - spread in lieve calo e Piazza Affari debole. Attesa per l’invio del documento alle Camere : spread in lieve calo e Borsa debole nel giorno in cui la Nota di aggiornamento al Def dovrebbe finalmente essere inviata al Parlamento a una settimana dal varo ufficiale in consiglio dei ministri e dopo un lungo lavoro di riscrittura. Nella conferenza stampa di mercoledì sera il governo si è limitato a confermare che il deficit/pil salirà al 2,4% nel 2019 per poi calare progressivamente ma non ha comunicato l’atteso dato sulla crescita ...

Piazza Affari : risultato negativo per Italmobiliare : Sottotono Italmobiliare , che passa di mano con un calo dell'1,94%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap , ad evidenza del fatto che il ...

Piazza Affari : amplia il rialzo Juventus : Brilla la società opera nel settore del calcio professionistico , che passa di mano con un aumento del 3,15%. L'andamento di Juventus nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza ...

Piazza Affari : accelera Rai Way : Protagonista Rai Way , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,17%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Rai Way mantiene forza ...

Piazza Affari : ingrana la marcia CHL : Seduta decisamente positiva per la società attiva nel settore dell'Information Technology , che tratta in rialzo del 5,35%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del ...

Piazza Affari piatta. Spread sotto 280 punti : Sul fronte macro, gli addetti ai lavori guardano ai segnali di forza dell'economia americana, in attesa del Job Report di settembre in uscita domani. Sostanzialmente stabile l' oro , che continua la ...

Piazza Affari esce dalla tenda ad ossigeno - zampata giallo-verde : https://t.co/0MlfqjvGju pic.twitter.com/sxR9Hh9vAQ - Julius Baer, @juliusbaer, October 3, 2018 Il rischio più grosso per l'economia nel breve non è la frustrazione o la rabbiq di Juncker ma la ...