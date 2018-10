Piazza Affari chiude in rosso insieme al resto d' Europa

Piazza Affari : netto calo registrato da Aeffe : Affonda sul mercato la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che soffre con un calo del 4,16%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del ...

Piazza Affari maglia nera - spread risale : Piazza Affari risale dai minimi di seduta in attesa dell'apertura di Wall Street, con lo spread btp-bund a 285 punti base mentre gli investitori mostrano forti dubbi sugli obiettivi di crescita ...

Piazza Affari : i titoli e i settori che festeggiano con il Def : Le parole di Di Maio Tra i vari punti della nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, Def, c'è quello riguardante la revisione delle concessioni con la volontà da parte dello Stato, ...

Piazza Affari : seduta difficile per Aeroporto di Bologna : Ribasso scomposto per l' Aeroporto situato nel cuore della food valley emiliana , che esibisce una perdita secca del 2,60% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , ...

Piazza Affari : in vendita Ascopiave : Ribasso per il distributore di gas , che presenta una flessione dell'1,99%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap , ad evidenza del fatto ...

Piazza Affari : netto calo registrato da Danieli : Aggressivo avvitamento per la multinazionale friulana , che tratta in perdita del 2,15% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...

Piazza Affari : vendite diffuse su CIR : Retrocede molto la holding italiana , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,13%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al ...

Piazza Affari ancora giù. Analisti : più ombre che luci nel Def : Al momento non sembrano essere di alcun aiuto i dettagli forniti dall'aggiornamento del Def pubblicato ieri sera, con l'indicazione delle stime sui conti pubblici e sulla crescita dell'economia ...

Piazza Affari ancora in rosso Citi : "Scontro con Ue?Spread a 350" : Un'altra seduta negativa per la Borsa di Milano, gli indici azionari viaggiano infatti in territorio negativo, un andamento che andrebbe a concludere una settimana complessivamente in rosso per la Piazza azionaria di Milano. Spread in calo sotto 280 punti base. Segui su Affaritaliani.it

Nessuna scossa per lo spread : in apertura si assesta sui 280 punti. Piazza Affari in calo - in rosso le banche : Nessuno scossone per lo spread tra Btp e Bund che, in apertura, si assesta intorno ai 280 punti. Un dato, questo, non molto diverso dalla quello registrato il 4 ottobre in chiusura. Il tasso del decennale è al 3,36%.Segno meno per Piazza Affari, sulla scia della nota di aggiornamento del Def che - con la previsione del deficit al 2,4% - ha suscitato timori nei mercati e dell'Unione europea fatto tornare lo spread tra titoli di stato ...

Piazza Affari : amplia il rialzo Brunello Cucinelli : Seduta decisamente positiva per il re del cachemire , che tratta in rialzo del 4,15%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'...

Pesante sul mercato di Piazza Affari CHL : Aggressivo avvitamento per la società attiva nel settore dell'Information Technology , che tratta in perdita del 2,67% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su ...

Male Sogefi sul mercato azionario di Piazza Affari : Ribasso scomposto per la società di componentistica per l'industria dell'auto , che esibisce una perdita secca del 2,76% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Sogefi è più fiacca ...