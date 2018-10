Piazza Affari ancora in rosso Citi | spread a 350 se scontro con Ue

Nessuna scossa per lo spread : in apertura si assesta sui 280 punti. Piazza Affari in calo - in rosso le banche : Nessuno scossone per lo spread tra Btp e Bund che, in apertura, si assesta intorno ai 280 punti. Un dato, questo, non molto diverso dalla quello registrato il 4 ottobre in chiusura. Il tasso del decennale è al 3,36%.Segno meno per Piazza Affari, sulla scia della nota di aggiornamento del Def che - con la previsione del deficit al 2,4% - ha suscitato timori nei mercati e dell'Unione europea fatto tornare lo spread tra titoli di stato ...

Piazza Affari : amplia il rialzo Brunello Cucinelli : Seduta decisamente positiva per il re del cachemire , che tratta in rialzo del 4,15%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'...

Pesante sul mercato di Piazza Affari CHL : Aggressivo avvitamento per la società attiva nel settore dell'Information Technology , che tratta in perdita del 2,67% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su ...

Male Sogefi sul mercato azionario di Piazza Affari : Ribasso scomposto per la società di componentistica per l'industria dell'auto , che esibisce una perdita secca del 2,76% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Sogefi è più fiacca ...

Piazza Affari e Borse europee dovrebbero aprire poco mosse - oggi i dati sul lavoro Usa : Indicazioni importanti in quanto tenute in considerazione dalla Federal Reserve per definire la sua politica monetaria e che assumono ancora più importanza dopo le ultime dichiarazioni del ...

Borse - Piazza Affari apre in leggero calo : -0 - 3. Spread in rialzo a 283 : Apertura in calo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,21% a 20.569 punti. Nel pre market cresce il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi. Lo Spread apre in rialzo a 283 punti base, con un rendimento del 3,35%. In chiusura ieri si era attestato a 280. L'articolo Borse, Piazza Affari apre in leggero calo: -0,3. Spread in rialzo a 283 proviene da Il Fatto Quotidiano.

Piazza Affari titoli bancari : focus - raccomandazioni a 360 gradi : L' Esecutivo , in pratica, scommette sul fatto che la manovra rappresenterà una terapia d'urto per la nostra economia , ma intanto a Piazza Affar i il mercato azionario non sembra aver archiviato del ...

Piazza Affari chiude in calo - -0 - 59% - - spread sotto i 280 punti : Milano, 4 ott., askanews, - Chiusura in territorio negativo per Piazza Affari, che solo ieri aveva interrotto una lunga scia di segni meno: l'indice principale Ftse Mib ha ceduto lo 0,59% a 20.612 ...

Borsa - Piazza Affari chiude in calo : il Ftse Mib perde lo 0 - 59% : Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari, infatti, l'indice Ftse Mib termina gli scambi in calo dello 0,59%, a 20.612,93 punti. chiude invece a 279,9 punti lo spread tra ...

Piazza Affari in lieve calo : male Moncler e Pirelli - Salini Impregilo e Astaldi rimbalzano. FTSE MIB -0 - 27% : Gli operatori temono un rallentamento dell'economia cinese *nei prossimi trimestri. Voci di mercato, tutte da verificare, riferiscono anche di aumenti delle tariffe doganali decisi dalle autorità ...

Piazza Affari debole con l'Europa : Sul fronte macro , gli addetti ai lavori guardano ai segnali di forza dell'economia americana, in attesa del Job Report di settembre, in uscita domani. Nessuna variazione significativa per l' oro , ...

Nota al Def - spread in lieve calo e Piazza Affari negativa. Attesa per l’invio del documento alle Camere : spread in lieve calo e Borsa debole nel giorno in cui la Nota di aggiornamento al Def dovrebbe finalmente essere inviata al Parlamento a una settimana dal varo ufficiale in consiglio dei ministri e dopo un lungo lavoro di riscrittura. Nella conferenza stampa di mercoledì sera il governo si è limitato a confermare che il deficit/pil salirà al 2,4% nel 2019 per poi calare progressivamente ma non ha comunicato l’atteso dato sulla crescita ...