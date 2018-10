sportfair

: Piatek spaventa i tifosi del Genoa: 'tra sei mesi non so dove giocherò' - Sport_Fair : Piatek spaventa i tifosi del Genoa: 'tra sei mesi non so dove giocherò' -

(Di venerdì 5 ottobre 2018)sta facendo divertire idelin questa prima fase della stagione in Serie A, il futuro però è incerto “L’anno scorso ero sicuro che sarei andato in un campionato migliore. Ora sono arrivato qua solo da duee mezzo e non sosarò tra altri sei”. Krzysztoffa tremare idel. Intervistato da DAZN ha mostrato una certa perplessità su quale sarà il proprio futuro tra sei, vale a dire al termine della sua prima stagione in casana.vuole proseguire a suon di gol, ma sa bene che dovrà affrontare duri ostacoli: “Nelle prossime partite avrò di fronte squadre come Juve e Inter, che ti concedono solo un’occasione o magari anche zero. Ci proverò, voglio segnare in tutte le partite che gioco. Se mi avete preso al Fantacalcio avete fatto bene“.L'articolodel: “tra seinon ...