Pesante sconfitta della Lazio nella Commerzbank Arena

F1 - Villeneuve al veleno contro la Ferrari : “è una sconfitta Pesante - sono stati davvero arroganti” : L’ex pilota canadese si è scagliato contro la Ferrari dopo i pessimi risultati ottenuti nel Gp di Singapore-- Le scelte compiute dalla Ferrari nel corso del Gp di Singapore sono costate carissime a Vettel e Raikkonen, costretti ad inseguire Mercedes e Red Bull per tutto l’arco della gara. La strategia utilizzata poi per il tedesco non ha pagato, obbligandolo a rimanere dietro Verstappen senza la benché minima possibilità di ...

Brividi Frosinone-Sampdoria : standing ovation dei padroni di casa nonostante la Pesante sconfitta [FOTO e VIDEO] : Si è giocato l’anticipo serale valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Frosinone e Sampdoria, partita senza storia e dominio della squadra di Giampaolo. Il grande protagonista è stato il solito Fabio Quagliarella, l’attaccante ha aperto le marcature e poi ha fornito l’assist per Caprari, per quest’ultimo anche un infortunio nel secondo tempo. Grande azione personale di Defrel che chiude ...

Italia Under 21 - Pesante sconfitta contro la Slovacchia : E’ andata in scena la gara amichevole tra l’Italia Under 21 e la Slovacchia, pesante ko per gli azzurrini: 3-0 il risultato finale. Calabria dimentica Haraslin in area e l’esterno non lascia scampo ad Audero, sempre il centrocampista trova il raddoppio nella ripresa, Mraz chiude definitivamente i conti. “Mi dispiace perché non fa mai piacere perdere, vogliamo sempre vincere e giocare bene, mentre stasera non abbiamo ...

Under 21 - Slovacchia-Italia 3-0 : Pesante sconfitta per gli azzurrini in amichevole : Slovacchia-Italia 3-0 , 9' Haraslìn, 50' Haraslìn, 56' Mraz, Riprende il cammino dell'Italia di Roberto Mancini, attesa dall'impegno in Nations League contro la Polonia, e riparte anche il percorso ...

Serie A 2018-2019 - risultati e classifica dopo la terza giornata : Pesante sconfitta del Napoli a Genova - si sblocca la Lazio contro il Frosinone : La terza giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 ha emesso i suoi verdetti. In un turno spalmato da venerdì a domenica si è conferma la Juventus, vincente sul campo del Parma (2-1), grazie alle reti di Mario Mandzukic e di Blaise Matuidi. Ducali a cui vanno fatti i complimenti per l’ottima prestazione, suggellata dal momentaneo pareggio firmato dall’ex romanista Gervinho. Ancora a secco di gol Cristiano Ronaldo. Prima ...

Massimo Mauro ci va Pesante : 'La sconfitta ha messo in evidenza la solita Inter' : La prima giornata giornata di campionato, conclusasi ieri con la vittoria dell'Atalanta contro il Frosinone, ha visto, tra le grandi, solo l'Inter fallire l'obiettivo dei tre punti, in attesa del recupero tra Milan e Genoa che si giochera' mercoledì 31 ottobre. I nerazzurri sono stati sconfitti 1-0 al Mapei Stadium dal Sassuolo, con il gol vittoria messo a segno da Domenico Berardi al 27° su calcio di rigore. Un match che ha visto l'Inter ...

DIRETTA / Italia Francia (risultato finale 74-43) : Pesante sconfitta per le azzurre (basket donne) : DIRETTA Italia Francia, risultato finale 74-43: la nostra nazionale di basket femminile cade nettamente nella prima di due amichevoli contro le Bleus, bene comunque Caterina Dotto(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 20:31:00 GMT)