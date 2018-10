PERUGIA | PER ANZIANA RAPINATA AD AGOSTO DUE ARRESTI

PERUGIA - meeting della pace : Perugia Nei due giorni che precedono la Marcia della pace e della Fratellanza di domenica 7 ottobre, la Rete della pace in collaborazione con: ANPI, ACLI, ARCI, CGIL CISL UIL, Legambiente, Campagna ...

Volley : domani a PERUGIA è già Supercoppa : A suo modo, in ogni caso, sarà una partita storica, con tanti motivi di interesse: Leon è sicuramente uno di questi perché stiamo parlando di uno dei giocatori più forti al mondo che esordirà di ...

Supercoppa Italiana volley 2018 - semifinali PERUGIA-Trento e Civitanova-Modena : a che ora iniziano e su che canale vederle in tv e streaming? : Sabato 6 ottobre si disputeranno le semifinali della Supercoppa Italiana 2018 di volley maschile. Al PalaBerton di Perugia si assegna il primo trofeo della stagione, si torna subito in campo dopo i Mondiali e si preannuncia grande spettacoli: tutti i campioni in campo vorranno conquistare il titolo, il divertimento è annunciato. Si parte con Perugia-Trento: i Block Devils sono i super favoriti della vigilia, la corazzata guidata da Leon ...

PERUGIA - rapinatore ucciso da colpo alla nuca durante inseguimento : indagati due carabinieri e una guardia giurata : Due carabinieri e una guardia giurata sono stati iscritti nel registro degli indagati per la morte di un malvivente durante un inseguimento nato dopo un furto in una tabaccheria di Ponte Felcino, in provincia di Perugia. Il cadavere dell’uomo, ancora con il passamontagna in testa, era stato ritrovato in una stradina secondaria, sul sedile posteriore dell’Audi a bordo della quale i ladri avevano tentato la fuga: l’uomo è morto a ...

Volley - Supercoppa Italiana 2018 : PERUGIA favorita con Leon - Modena con Zaytsev e la rafforzata Civitanova ci provano : Nel weekend inizierà la stagione per club di Volley maschile, si torna subito in campo dopo i Mondiali conclusi domenica scorsa con la vittoria della Polonia a Torino. Ad aprire l’annata sarà la Supercoppa Italiana 2018 al Pala Berton di Perugia, le migliori quattro squadre italiane si daranno battaglia per alzare al cielo il primo trofeo attualmente detenuto proprio dai padroni di casa che anche in questa circostanza partiranno con i ...

PERUGIA - Marcia della Pace. Minimetrò SpA : apertura anticipata domenica 7 ottobre 2018 : UNWEB, La Società Minimetrò S.p.A. comunica che, in occasione della "Marcia Perugiassisi della Pace e della Fraternità", domenica 7 ottobre 2018 anticiperà l'orario di apertura del Minimetrò come ...

Volley - Supercoppa Italiana 2018 : programma - orari e tv. Il calendario delle semifinali PERUGIA-Trento e Civitanova-Modena : Nel weekend del 6-7 ottobre si disputerà la Supercoppa Italiana 2018 di Volley maschile. A ospitare l’evento sarà il PalaBarton di Perugia dove verrà assegnato il primo trofeo della nuova stagione riservata ai club. Sabato si giocheranno le due semifinali Perugia-Trento e Civitanova-Modena. I Block Devils saranno favoriti contro i dolomitici trascinati dal fenomeno Leon, i Canarini puntano sul rientro di Ivan Zaytsev da opposto per sfidare la ...

PERUGIA - trovato cadavere incappucciato in un'auto : Il cadavere incappucciato, con dei guanti alle mani, trovato a Ponte Felcino oggi era sul sedile posteriore di un’Audi A6 con il lunotto posteriore frantumato e fori di proiettile sulla carrozzeria.Secondo quanto ricostruiscono i giornali locali l’uomo trovato cadavere nell’auto potrebbe essere stato raggiunto da colpi di arma da fuoco esplosi intorno alle 4 del mattino dopo che in una tabaccheria di via Cairoli era scattato l’allarme con ...

Il Sindaco di Trapani parteciperà alla marcia per la Pace PERUGIA Assisi : La Città di Trapani, attraverso il suo Sindaco Giacomo Tranchida, sarà rappresentata, il 7 ottobre prossimo, alla marcia per la Pace che si snoderà lungo il percorso che parte da Perugia per arrivare ...

