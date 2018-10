Perché superando la Fornero non ci saranno due giovani assunti ogni pensionato

huffingtonpost

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Uno dei pilastri della manovra è il superamento della. Nei piani del governo l'introduzione di un piano di pensionamento anticipato può dare un forte incentivo all'assunzione deie quindi rappresenta uno stimolo alla crescita, stimato dal governo intorno al 0,6% per il 2019 secondo il recente Nadef.Il principio economico sul quale ruota questo intervento si basa sul concetto di sostituibilità tra lavoratori "anziani" e lavoratori "". Se questo grado di sostituibilità è alto, le imprese non avranno problemi a sostituire un lavoratore anziano con un lavoratore giovane. In alternativa, se il grado di sostituibilità risulta essere basso, invece di assumere nuovilavoratori italiani, le imprese preferiranno sostituire il lavoratore anziano con un altro lavoratore di "mezza età" o non sostituire affatto il ...