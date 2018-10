Perché Opera senza autore è il film da vedere nel weekend

Operazione Ronaldo e il feeling perduto con Agnelli - ecco Perché Marotta ha detto addio alla Juventus : La vittoria sul Napoli ha quasi fato passare in secondo piano un addio che ha del clamoroso. Quello di Giuseppe Marotta, che dal prossimo 25 ottobre non sarà più l'amministratore delegato della Juventus. Un annuncio inaspettato, giunto subito dopo il fischio finale del match contro i partenopei, che sostanzia le voci di un feeling non più così forte con la dirigenza bianconera.Aspettando di conoscere il nome del suo ...

Torino - niente reintegro per l'operaio licenziato Perché malato di Parkinson : "L'azienda ignora la sentenza" : Denuncia di Leu: Franco Minutiello, 59 anni, non ha neppure ricevuto gli arretrati come ordinato dal giudice. "Andremo a chiedere giustizia davanti alla Teknoservice"

Snooki e Angelina pensano di avere lo stesso seno - ma il chirurgo che ha operato entrambe spiega Perché non è così : "Boob sisters" The post Snooki e Angelina pensano di avere lo stesso seno, ma il chirurgo che ha operato entrambe spiega perché non è così appeared first on News Mtv Italia.

Sting ha spiegato Perché è andato a suonare per gli operai della Bakaert : Sting ha suonato per gli operai dell’ex stabilimento Pirelli - ora di proprietà di Bakaert - dove era andato su invito di Andrea Brunori, il leader del sindacato che gli aveva scritto per raccontargli della situazione dei lavoratori. Dopo che la sua 'performance' ('Una vita da mediano' di Ligabue suonata da lui e intonata dagli operai e 'Message in a bottle') è stata ripresa sui ...

Friuli - stranieri rifiutano di parlare con operatrice Perché donna/ Appesa la Costituzione come replica : Friuli, stranieri rifiutano di parlare con operatrice perché donna: Appesa la Costituzione come replica. E' accaduto negli scorsi giorni in un centro per l'impiego di Monfalcone(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 13:47:00 GMT)

Perché i dipendenti di Ryanair scioperano così tanto? : Da mesi piloti e personale di bordo chiedono che i loro contratti di lavoro siano regolati dalle leggi dei loro paesi, e non da quelle irlandesi che garantiscono meno tutele The post Perché i dipendenti di Ryanair scioperano così tanto? appeared first on Il Post.

Maxi-operazione Juventus-Milan - i bianconeri hanno il coltello dalla parte del manico : ecco perchè i rossoneri devono accettare le condizioni di Marotta e Paratici [DETTAGLI] : Il calciomercato in Serie A è sempre più caldo, dopo il colpo Cristiano Ronaldo della Juventus, adesso a tenere banco è la maxi operazione tra i bianconeri ed il Milan. Nelle ultime ore è circolata la voce di un accordo per lo scambio Bonucci-Caldara e l’arrivo al Milan anche di Higuain in prestito oneroso con diritto di riscatto, secondo notizie di CalcioWeb la situazione è leggermente diversa. Partiamo da due certezze, Bonucci ha ...