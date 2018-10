Perché la missione umanitaria "Mediterranea" rischia di diventare un boomerang : Una piccola missione umanitaria nel Canale di Sicilia rischia di compromettere le operazioni di salvataggio dei migranti nel Mediterraneo, già rese complesse dalla politica dei respingimenti adottata dal governo italiano. Nella notte tra mercoledì e giovedì il piccolo rimorchiatore Mare Jonio è salp

LORENZO CRESPI CONTRO BARBARA D'URSO/ Foto - "Non è stata un'ospitata ma una missione" : ecco Perché : BARBARA D'URSO è sempre corsa in soccorso di LORENZO CRESPI che oggi la attacca dopo quello che è successo ieri con Karina Cascella durante la puntata di Domenica Live.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 11:30:00 GMT)

Spazio : ecco Perché Parmitano ha scelto “Beyond” come nome della missione : “Quando ho scelto il nome ‘Oltre’ ho cercato di includere quello che facciamo con le attività spaziali andando ‘oltre’ la Terra“, ha spiegato l’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano in riferimento al nome (“Beyond“) della sua prossima missione spaziale, prevista a luglio 2019. “Oltre“, ha continuato Parmitano, vuole significare anche “andare oltre il nostro ...

La Vita in Diretta - Tiberio Timperi si commuove in trasmissione : ecco Perché : Non capita spesso di vedere un conduttore televisivo commuoversi durante un’intervista. Ormai siamo abituati a presentatori impostati, troppo legati al copione o impassibili anche di fronte a storie toccanti. Tiberio Timperi, nella puntata di ieri de La Vita in Diretta, ha dimostrato di avere un cuore. L’argomento trattato era di quelli delicati, il cancro. Ospite in studio Rosanna Banfi, figlia di Lino, che per anni ha combattuto ...

“Ero arrabbiato Perché sono paraplegico. Poi ho trovato la mia missione : rendere i cammini accessibili a noi disabili” : “Ho avuto per decenni un brutto rapporto con la mia disabilità, ero scontroso con gli altri e nervoso con me stesso. Non vivevo con serenità la mia condizione. Poi dentro di me qualcosa è cambiato e ho iniziato anche ad aiutare altre persone che vivono la mia stessa situazione”. Questa è la storia di Pietro Scidurlo, 37enne paraplegico dalla nascita e fondatore dell’associazione Free Wheels Onlus che dell’accessibilità ai cammini ha ...

Brencich : 'Ecco Perché mi sono dimesso dalla Commissione' : Milano, 24 ago., askanews, - 'Ho deciso di fare un passo indietro con serenità e di mia iniziativa per permettere alla Commissione ispettiva di lavorare con serenità dopo il clamore mediatico e ...

Migranti - Missione Sophia : bozza Ue non affronta nodo sbarchi/ Ultime notizie - Italia ‘gelata’ : ecco Perché : Migranti, operazione Sophia: oggi la revisione Ue al Cops sulle proposte di modifica del Governo Conte. Lo sbarco in Italia e l'emergenza da risolvere sul piano europeo(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 19:00:00 GMT)

Come e Perché la Commissione Ue finanzia la Tav - e le grandi opere - : Il tira-e-molla del governo italiano sul progetto Tav, la linea ad alta velocità fra Torino e Lione, ha già fatto scattare l'allarme di imprese e istituzioni sul costo economico di un dietrofront. ...