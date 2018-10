Per la prima volta un picchiaduro evidenzia il vantaggio in termini di frame con degli

Il codice Leicester di Leonardo torna a Firenze. Anteprima Per i 500 anni d : ... direttore degli Uffizi - dimostra il nostro impegno nel rendere accessibili tematiche molto complesse della ricerca scientifica, e nel contestualizzare episodi fondamentali di storia della scienza ...

Bomba d acqua in Calabria - tra la popolazione sconvolta 'Per la prima volta abbiamo avuto paura del maltempo la pioggia sembrava un muro' : Fango che macchia i muri delle case, affoga i filari, strozza gli ulivi. Fango venuto giù a valanghe dalle colline, che ha travolto ponti, auto, casolari. A poche ore dal nubifragio che lo ha ...

Italia Under 21 : prima chiamata Per Kean : TORINO - A otto mesi dall'inizio del Campionato Europeo che l' Italia ospiterà insieme a San Marino , la Nazionale Under 21 prosegue la marcia di avvicinamento al torneo continentale affrontando in ...

Calcio - i convocati dell’Italia Per le sfide a Ucraina e Polonia. Assenti Belotti e Balotelli - tornano Giovinco e Verratti. Prima Per Caprari : Roberto Mancini, CT della Nazionale Italiana di Calcio, ha diramato le convocazioni per le prossime due sfide in cui saranno impegnati gli azzurri: mercoledì 10 ottobre contro l’Ucraina a Genova (amichevole) e domenica 14 ottobre contro la Polonia a Chorzow (Nations League). Siamo già a un crocevia importante, dopo aver perso in Portogallo e aver pareggiato con i biancorossi in casa, la trasferta nell’Est sarà fondamentale per il ...

Lazio - due destini Per una maglia : Inzaghi deve scegliere tra ex Primavera : LA SITUAZIONE - Come riporta il Corriere dello Sport, Cataldi potrebbe essere girato di nuovo in presti. Dopo le esperienze al Genoa e a Benevento, Danilo ha cercato di convincere Inzaghi in ritiro , ...

Agroalimentare : in anteprima a Portici l’innovativa illuminazione Per il “Microcosmo” ENEA : Presentato in anteprima durante l’Open Day della Ricerca al Centro ENEA di Portici il Microcosmo dotato dell’innovativo sistema illuminotecnico sperimentale fornito da BECAR, azienda controllata dal gruppo Beghelli e partner di progetto insieme a ENEA e Gruppo FOS. Il nuovo sistema di illuminazione consentirà di ampliare notevolmente la gamma di lunghezze d’onda impiegabili nell’agricoltura di precisione e di modulare indipendentemente e in ...

Def - Brunetta : “Crescita suPeriore alle previsioni - un imbroglio. Vogliono comprarsi il consenso come nella Prima Repubblica” : “Stanno ipotizzando una crescita maggiore del 50% rispetto a tutte le previsioni. È un imbroglio”. Così Renato Brunetta boccia Def e stime di crescita annunciate dal governo giallo-verde, arrivando al ‘Villaggio di Coldiretti’ al Circo Massimo a Roma. “Questi numeri verranno bocciati da Commissione Europea e dall’Ufficio parlamentare di Bilancio e dai mercati e saranno guai per risparmiatori, banche ed imprese ...

Carlotta Mantovan parla Per la prima volta dopo la morte di Fabrizio Frizzi : Carlotta Mantovan ha rilasciato la prima intervista da quando è morto suo marito Fabrizio Frizzi lo scorso 26 marzo. La giornalista, che si era ritirata dalla vita pubblica dopo il tragico evento, sta ricominciando poco a poco a vivere normalmente. E lo fa soprattutto e grazie a Stella, la figlia di 5 anni che ha avuto dal presentatore scomparso. La Mantovan ha spiegato a Eleonora Daniele durante il programma Storie italiane: Si riparte da ...

Palmi : Comune in prima linea Per l'accoglienza ai Tour OPerator Tedeschi : ...queste che misurano l'efficacia dei progetti e degli interventi di tutela che operiamo da più di un anno a Palmi " aggiunge l'assessore all'ambiente Consuelo Nava Veri investimenti per una economia ...

Trattativa Stato-mafia - Travaglio : “Per la prima volta se ne parla alla Camera. Muro di gomma - pagina nera Per il giornalismo” : “Per la prima volta si parla di Trattativa Stato-mafia in parlamento, un buon segnale di cambiamento. Ora sarebbe bene che la politica smetta di dare le pagelle ai giornalisti”. Così Marco Travaglio, direttore de “Il Fatto Quotidiano“, al convegno sul giornalismo d’inchiesta organizzato a Montecitorio e dedicato alla giornalista Daphne Caruana Galizia – a un anno da un attentato i cui mandanti sono ancora ...

Bicentenario Crispi - Armao ad Agrigento Per cerimonia conclusiva : '"Sua prima vera modernizzazione dello Stato' : Lo ha detto il vicepresidente e assessore regionale all'Economia, Gaetano Armao, durante la cerimonia conclusiva, al Teatro Pirandello di Agrigento, di "Rileggiamo Crispi a 200 anni dalla nascita ...