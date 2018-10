Per far arrivare i giudici e ridurre l' arretrato Torino diventa una sede

Davide Faraone : La mia 'Faraona' Per avvicinare i cittadini alla politica : Davide Faraone, il 5 e 6 ottobre si parte con la Faraona che ha come sottotitolo 'Mezzogiorno tutti i giorni'. Siamo alla terza edizione, una due giorni di dibattito con il mondo della società civile e della politica, al centro ci sono i cittadini che possono intervenire. Ci sarà la partecipazione di tanti esponenti nazionali, più sessioni su più temi anche trasversali. ...

La casa degli orrori. Muore a 19 mesi Per una follia dei genitori : cosa era costretta a fare : Ellie-May Minshull-Coyle viveva con sua madre 19enne e il compagno di un anno più grande in una casa di Preston, in Regno Unito, insieme al loro coinquilino. I due uomini avevano ideato quella “gabbia” per fare in modo che la bimba “riuscisse a dormire correttamente” hanno poi spiegato gli imputati, che ora devono rispondere di omicidio colposo. Una bambina di 19 mesi è morto dopo essere stato costretta a dormire a faccia in giù in un ...

L’ad della holding Benetton : “Anche se farà causa Per la concessione - Autostrade non penalizzerà i genovesi” : Ha un diavolo per capello Marco Patuano, amministratore delegato di Edizione, holding della famiglia Benetton. Ha appena siglato un importante accordo con il fondo sovrano di Abu Dhabi (Adia) che entra come partner nella controllata ConnecT, società delle infrastrutture per le telecomunicazioni, ma è da ore bloccato in un aeroporto di Londra per un...

Un sindaco manager Per rifare il ponte della disgrazia. Chi è Bucci : A 50 giorni dal crollo a Genova il commissario per la ricostruzione ha un nome e un cognome: Marco Bucci, sindaco della città ligure. È stato preferito da Palazzo Chigi al manager Claudio Andrea Gemme e al direttore scientifico dell'Istituto Italiano della Tecnologia Roberto Cingolani. I genovesi hanno anche una scadenza: 12-16 mesi per vedere cosa sostituirà il viadotto crollato. Non è molto, ma è ...

Def - tre furbate Per far tornare i conti : Una crescita ipertrofica, il ricorso monstre a quelle privatizzazioni che sono tradizionalmente foriere di delusioni, le clausole di salvaguardia sull'Iva che restano per il 2020 e il 2021. È un tridente ambizioso, ma fragile nella sua struttura, quello che il governo gialloverde schiera nella Nota di aggiornamento al Def, la cornice della manovra, trasmessa alle Camere con una settimana di ritardo rispetto alla scadenza e dopo ...

Piero Farabollini commissario straordinario Per il terremoto/ Ultime notizie - Di Maio : "E' il nome migliore" : Piero Farabollini commissario straordinario per il terremoto. Ultime notizie Governo, l'annuncio del ministro Luigi Di Maio: "La scelta migliore, geologo brillante"(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 22:34:00 GMT)

Un nuovo Commissario Per il terremoto. L'annuncio di Di Maio : "È il geologo Farabollini - la migliore scelta" : "Piero Farabollini è il nuovo Commissario straordinario per il terremoto". Lo annuncia il vicepremier Luigi Di Maio su Fb. "Voglio per prima cosa fargli i migliori auguri perché ora ha davanti a sé tante responsabilità e un compito che non è facile, ma può contare sul sostegno assoluto del governo" scrive il vicepremier che aggiunge: "Piero è un geologo brillante, ha un curriculum impressionante, ...

Marcia Per la pace o sfilata farsa? : Non sembrano definitivamente sopite le polemiche , leggi , fra alcuni importanti esponenti del mondo cattolico e il Comune di San Salvo in relazione alla Marcia per la pace. Si leggono in queste ore soprattutto sui social esternazioni infastidite e che non condividono il modo con cui questa ...

Ponte Morandi - Bucci : “I tempi Per la ricostruzione? Credo che si possa fare in 12-16 mesi” : Il sindaco di Genova Marco Bucci è stato nominato commissario straordinario per la ricostruzione di Ponte Morandi. Nel pomeriggio il primo cittadino del capoluogo di regione ha incontrato la stampa confermando l’incarico: “Non ho ancora ricevuto nulla, ma il presidente del Consiglio mi ha chiamato per dirmi che ha firmato, abbiamo già lavorato su alcune variazioni al decreto che conto di presentare in conferenza stampa al più ...

Manovra - Carabetta (M5s) vs Orlando (Pd) : “Vi siete indebitati Per più di 200 miliardi Per fare Jobs Act” : Botta e risposta a Tagadà (La7) tra l’ex ministro della Giustizia, Andrea Orlando, e Luca Carabetta (M5s), vicepresidente della commissione Attività Produttive alla Camera. L’esponente del Pd precisa, in primis, che non voterà Matteo Richetti alla segreteria dem, preferendogli Nicola Zingaretti: “Sono contento per Richetti, ma non lo voto. Io scelgo il candidato che in qualche modo definisce una forma di rottura più forte con ...

Borsa - Piazza Affari chiude in calo : il Ftse Mib Perde lo 0 - 59% : Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari, infatti, l'indice Ftse Mib termina gli scambi in calo dello 0,59%, a 20.612,93 punti. chiude invece a 279,9 punti lo spread tra ...

Lavoro : una Borsa Per fare incontrare ricercatori e aziende : Milano, 4 ott. , askanews, - Mille dottori di ricerca hanno incontrato circa 70 aziende per esplorare possibilità di impiego e di finanziamento dei progetti. E' il risultato della prima "Borsa della ...

Serie A Cagliari - Seduta Personalizzata Per Farias : Cagliari - Seduta mattutina ad Asseminello per il Cagliari , in preparazione alla gara di sabato , ore 15, contro il Bologna . Dopo l'attivazione tecnica, la squadra è stata impegnata in una Serie di ...

Niente da fare Per il modem libero : delibera rimandata - nel frattempo le rimodulazioni : Pensavate fossimo ormai giunti alle battute finali per la sentenza del modem libero? Purtroppo ci sbagliavamo un po' tutti. AGCOM ha rimandato la delibera, che sembrava ormai essere cosa fatta (come vi avevamo dettagliato in questo articolo di luglio), al 2019, senza considerare che la data potrebbe anche slittare ancora. La normativa, lo ricordiamo, dovrebbe consentire agli utenti di scegliere a proprio piacimento il modem di cui fare uso, e ...