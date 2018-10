Per combattere il cyberbullismo immergetevi nel mondo digitale dei vostri figli

Daphne Caruana Galizia - alla Camera il convegno per non dimenticare. Spadoni : “Serve legge europea Per combattere mafie” : “Serve subito una legge europea per combattere le mafie, va colmato un vuoto normativo”. Così la vicepresidente della Camera Maria Edera Spadoni nel corso di un convegno sul giornalismo d’inchiesta alla Camera dei deputati, dedicato a Daphne Caruana Galizia – a un anno da un attentato i cui mandanti sono ancora ignoti – ed alla sua battaglia contro la corruzione. Anche il presidente della Camera, Roberto ...

Csm - Bonafede : “Per combattere il correntismo cambieremo sistema elezione. Sì a ipotesi sorteggio” : Le legge che regola l’elezione dei consiglieri all’interno del Csm sarà cambiata. A ribadire quanto già contenuto nel contratto di governo siglato dal M5s e dalla Lega è il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede. Che apre anche alla possibilità di sorteggiare i componenti togati di Palazzo dei Marescialli tra i magistrati. “È scritto nel contratto di governo che si vuole pensare e ipotizzare un sistema elettorale per il Csm ...

Perché il Decreto sicurezza di Salvini ostacola chi vuole combattere davvero la mafia : Vendita al migliore offerente, condono edilizio per gli immobili confiscati, conflitto di interessi per l'Agenzia: mentre le norme sui permessi di soggiorno potrebbero garantire alla mafia nuova manovalanza ricattabile, il provvedimento Salviniano rappresenta già un problema per la gestione sociale dei beni sottratti alla criminalità organizzata.Continua a leggere

Orfini : tutti noi vicini ad Angeli Per combattere : Roma – “Piu’ la provocate piu’ Federica Angeli andra’ avanti a combattervi. E tutti noi insieme a lei. Avete gia’ perso”. Cosi’ il presidente del Pd, Matteo Orfini, su Twitter, dopo le minacce ricevute questa mattina dalla giornalista di Repubblica durante lo sgombero nell’abitazione di Vincenzo Spada a Ostia. L'articolo Orfini: tutti noi vicini ad Angeli per combattere proviene da ...

Caserta. Neuromed in campo Per combattere le fake news in medicina : Nel videomessaggio proiettato in sala la professoressa ha sottolineato "la centralità di un impegno condiviso tra mondo scientifico, Istituzioni e società civile, per arginare il pericolo delle fake ...

Dieta mediterranea Per combattere la depressione : lo studio dell'University College London : La Dieta mediterranea potrebbe aiutare a prevenire la depressione: questo il risultato di una ricerca inglese condotta dall'University College London. Lo studio condotto dall'università britannica è partito dall'analisi e revisione di 41 studi di ricerca in merito all'applicazione della Dieta mediterranea a stati di disagio psicologico causato dalla depressione, deducendo che la Dieta mediterranea potrebbe essere applicata con potenziale ...

Lilt Milano colora città di rosa Per combattere tumore al seno : Milano, 26 set., askanews, - Sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno: è questo l'obiettivo della 26esima Campagna Nastro rosa promossa ...

Calvizie - l'essenza di sandalo potrebbe combattere la Perdita dei capelli : Calvizie: il profumo di sandalo, secondo una recente ricerca, sarebbe in grado di intervenire sulla ricrescita dei capelli. Sulla nostra pelle sono infatti presenti dei particolari recettori dell’ambito olfattivo che sarebbero risultati essere estremamente sensibili all’olio sintetico del profumo di sandalo che, applicato sul cuoio capelluto, sarebbe risultato in grado di stimolare la ricrescita dei capelli e il loro naturale mantenimento. Olio ...

Per combattere la malaria conviene proteggere innanzitutto le zanzare : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Al via a Messina - una squadra Per combattere l'illecito abbandono di auto : Alla presenza : 'del sindaco, dell'assessore all'Ambiente, della Polizia Municipale, della Polizia Metropolitana, del presidente della MessinaServizi e della consigliera Interdonato, dell'Ufficio di ...

Clima : la California lancerà il proprio satellite Per combattere i cambiamenti climatici : Jerry Brown, Governatore della California, ha annunciato che lo stato pianifica di lanciare il proprio satellite in orbita per combattere i cambiamenti Climatici. Brown ha fatto l’annuncio a conclusione di un summit sul Clima che ha organizzato a San Francisco, il Global Climate Action Summit. Il Governatore dichiara che le autorità lavoreranno con l’azienda Planet Labs di San Francisco, che ha lanciato 150 satelliti, per svilupparne uno che ...

Parma - Comuni - Ausl e terzo settore insieme Per combattere il gioco d'azzardo : Piena copertura delle scuole del Distretto di Parma coinvolgendo la fascia giovanile della popolazione scolastica in modo tale da garantire un intervento preventivo attraverso: spettacoli teatrali ...

Luxuria a Tale e Quale : 'Ho dovuto combattere Per essere quella che sono oggi' : Tra i concorrenti di Tale e Quale Show edizione numero 8, c'è Vladimir Luxuria; questa è decisamente una nuova sfida per lei e dopo un momento di scoramento , come ha raccontato ai...

TRENITALIA - IN UMBRIA CONTROLLI Per combattere L'EVASIONE : PERUGIA Si intensifica, in UMBRIA, l'attività di controllo su chi pretende di viaggiare senza biglietto. Il bilancio dell'ultima azione, effettuata giovedì 6 settembre, conta più di 2.600 viaggiatori ...