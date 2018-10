Pensioni | Quota 100 | la misura partirà da gennaio | massimo febbraio | assicura

Pensioni - Confindustria avverte : 'Non toccate la Fornero - quota 100 pericolosa' : La futura Manovra economica preoccupa [VIDEO] gli industriali italiani. Da Confindustria, infatti si dicono molto preoccupati del rapporto deficit/Pil al 2.4% chiesto dall'Italia per portare avanti le riforme, specie sul fronte previdenziale. Il Centro Studi Confindustria CSC non solo dice che potrebbero esservi almeno tre rischi all'orizzonte nel lungo periodo se si prora' imperterriti su questa strada, ma che se davvero si mettessero le mani ...

Pensioni - quota 100 solo l'inizio : l'anzianità contributiva per tutti obiettivo finale : Il primo passo per la realizzazione della riforma Pensioni è quota 100, ma lo step finale sarà la possibilità di andare in pensione con 41 anni di anzianità. Lo ha dichiarato Matteo Salvini, ospite alla trasmissione W l'Italia in onda su Rete 4. Il leader della Lega Nord ha inoltre parlato delle risorse economiche che verranno destinate nel 2019 alla nuova forma di pensione anticipata, ripetendo quello che aveva già sostenuto nell'intervista ...

RIFORMA Pensioni 2018 E QUOTA 100/ Boeri critica le scelte di Lega e M5s (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, oggi 5 ottobre. Boeri critica le scelte di Lega e M5s. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 05:58:00 GMT)

Riforma Pensioni : con Quota 100 rischio esodo scuola e sanità - Informazione Fiscale : Ecco il comunicato pubblicato sul sito istituzionale della Cisl: " Anticipare i tempi di accesso alla pensione è sicuramente una delle aspettative più diffuse nel mondo del lavoro scolastico. Le ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Quota 100 - ma Salvini punta alla 41 : “Questo l'obiettivo finale” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Quota 100, ecco quando entrerà in vigore nel 2019. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 4 ottobre(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 19:28:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Quota 100 - ecco quando entrerà in vigore nel 2019 (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Quota 100, ecco quando entrerà in vigore nel 2019. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 4 ottobre(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 17:56:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018 E QUOTA 100/ Per andare in pensione a 61 anni meglio Quota 160 (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e Quota 100, ultime notizie. La proposta di Quota 160. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 4 ottobre(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 16:14:00 GMT)

Pensioni e LdB 2019 : spunta tabella su costi Quota 100 - preoccupazione da Boeri : I nuovi aggiornamenti sulle Pensioni vedono emergere dalle agenzie di stampa le ultime tabelle riguardanti le stime di costo, con proiezioni al ribasso per quanto concerne il 2019. Nel frattempo anche dall'Inps arrivano nuovi commenti, con il Presidente Boeri che esprime preoccupazione sugli effetti della Quota 100 e del reddito di cittadinanza. Quota 100 e assegni di cittadinanza: emerge nuova tabella con le stime di costo Sull'avvio della ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Quota 100 slitta a primavera? (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Quota 100 potrebbe slittare a primavera. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 4 ottobre(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 13:04:00 GMT)

Pensioni Quota 100 - Lega : "Da gennaio - vale 7 miliardi" : Il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia: "Dispiace che esponenti degli alleati di governo vadano in giro con tabelle non ufficiali e che sono mere simulazioni"

Pensioni - Proietti di UIL : su quota 41 - 100 e Ape social occorre confronto : Domenico Proietti segretario confederale della Uil nel corso della trasmissione 'Attenti al lupo', in onda su Tv2000, ha affermato che la quota 100 [VIDEO] è percorribile a condizione che non vi siano paletti troppo stretti: stare tra i 62 e i 63 anni di flessibilita' e considerare una contribuzione di ogni tipo per arrivare ai 36/38 richiesti e senza penalita' può essere un buon inizio. Ma, aggiunge il sindacalista, è necessario che il Governo ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Non c'è spazio per Quota 41 nella manovra (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Non c'è spazio per Quota 41 nella manovra. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 4 ottobre(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 09:19:00 GMT)

Pensioni - Salvini annuncia : 'Piena riforma della Legge Fornero - quota100 senza paletti' : Il Governo Conte prova a rassicurare i mercati e a convincere l'Europa. Questo è quanto è emerso dal vertice tra il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. La Nota di aggiornamento al Def arriva oggi in Parlamento con l'obiettivo di accelerare la discesa del rapporto deficit/Pil per una manovra che punta decisa alla crescita. Per quanto riguarda il tema Pensioni, le parole ...

Pensioni - Quota 100 befferebbe i precoci : probabile stop aspettativa di vita : I lavoratori precoci e tutti coloro che hanno alle spalle 41 anni di contributi [VIDEO] al momento sono delusi, per loro la Quota 100 a partire dai 62 anni d’eta' e 38 di contributi, non solo non serve a nulla, perché non li condurra' alla pensione, ma rischia di divenire una vera e propria beffa nei loro confronti. Quota 100, si ipotizzano due paletti: 62 anni di eta' e 38 di contributi, fuori i precoci Il paradosso, dicono i lavoratori precoci ...