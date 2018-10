Pensioni | Q100 e reddito di cittadinanza sperimentali nel 2019

Pensioni e Manovra 2019 : su Q100 allarme sanità - prioritari i tagli agli assegni d'oro : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 3 ottobre 2018 vedono emergere le preoccupazioni dei sindacati del settore sanitario in merito all'esodo dei medici che si realizzerebbe con l'avvio della quota 100 [VIDEO]. Nel frattempo dalla Camera i Deputati del M5S continuano a indicare come prioritario il taglio agli assegni d'oro mentre dal Ministro dell'Economia Giovanni Tria emergono dettagli in merito al funzionamento delle nuove clausole di ...

Pensioni e LdB 2019 : si studia la Q100 - ma per Fornero ha 'finalità elettorali' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 1 ottobre 2018 vedono proseguire le discussioni sulla nuova pensione anticipata tramite quota 100 e sui vincoli di accesso alla misura. Nel frattempo l'ex Ministro del Lavoro Elsa Fornero torna a criticare la riforma previdenziale, parlando di fini elettorali, mentre il Vice Premier Di Maio attacca l'opposizione ed i media accusandoli di terrorismo mediatico. Infine, dal Cods si esprime nuovamente ...

Pensioni e LdB2019 : Di Maio su opzione donna - Q100 e precoci : I nuovi aggiornamenti sul comparto previdenziale vedono arrivare importanti novita' dal Ministro del Lavoro Luigi Di Maio, che ha commentato assieme ad alcuni lavoratori i nuovi provvedimenti previsti all'interno della legge di bilancio citando l'opzione donna, la quota 100 e le nuove misure [VIDEO] in preparazione per i lavoratori precoci come la quota 41 nel corso del 2019. Nel frattempo anche dalla Camera il M5S ribadisce l'importanza dei ...

Pensioni e LdB 2019 - attesa su età per Q100 - la preoccupazione di Boeri : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 29 settembre 2019 vedono crescere l'attesa sui parametri di accesso alla quiescenza tramite la nuova quota 100. Nel frattempo dal Presidente dell'Inps arrivano commenti critici in merito alle scelte del Governo, definite come "pericolose e inique". Mentre dai Comitati si sottolinea la preoccupazione per la mancanza di interventi in favore delle donne e per l'assenza di novità generalizzate per la ...

Pensioni e Manovra 2019 : accordo su deficit al 2 - 4% - in 400mila con Q100 : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 28 settembre 2018 vedono arrivare l'accordo della maggioranza in merito al rapporto tra deficit e pil (fissato al 2,4%), un passaggio fondamentale per capire quale sarà lo spazio utile da dedicare alle misure di flessibilità previdenziale e di welfare da inserire nella prossima Manovra. Nel frattempo dall'esecutivo arrivano commenti improntanti alla fiducia, all'interno dei quali si conferma l'intenzione ...

Pensioni e LdB 2019 : Q100 con taglio all'1 - 5% annuo - Fornero contro gli assegni più bassi : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 26 settembre 2018 vedono emergere dalla stampa economica specializzata nuove conferme in merito all'ipotesi di penalizzazione da applicare a chi sceglierà la quota 100. Nel frattempo mancano ancora novità in merito alla quota 41, mentre l'ex Ministro Elsa Fornero mette in guardia contro i rischi di riduzione degli assegni. Una posizione contro la quale si scaglia però l'attuale Vice Premier Di Maio, che ...

Pensioni e LdB 2019 : per Premier Conte ‘no a miracoli' - verso Q100 con taglio all'1-1 - 5% : Le ultime novità sulle Pensioni al 24 settembre 2018 vedono tenersi oggi un Consiglio dei Ministri decisivo in merito alla ricerca di una quadra sui conti ed alla definizione delle proiezioni tecniche da inserire all'interno della NaDef. Il Premier Conte ha preso posizione a tal proposito rilasciando nuove dichiarazioni, nelle quali spiega di non promettere miracoli, ma di voler avviare degli interventi coraggiosi. Nel frattempo cresce anche il ...

Pensioni anticipate - welfare e Q100 : tempi sempre più stretti - si attende la NaDef : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 22 settembre 2018 vedono convergere le attenzioni del Governo sul prossimo Consiglio dei Ministri. Entro il prossimo 27/9 dovranno infatti essere chiari i dettagli del NaDef e quindi dei provvedimenti di flessibilita' previdenziale [VIDEO] da inserire all'interno della Legge di bilancio 2019. Nel frattempo il Ministro dell'Economia ha confermato la propria disponibilita' nella ricerca di soluzioni di ...

Pensioni e LdB 2019 : allarme Ocse - ma l'ala leghista su Q100 ribadisce i 62 anni : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 21 settembre 2019 vedono accendersi nuovamente la dialettica tra il Governo ed i tecnici internazionali, dopo che l'Ocse ha espresso la propria preoccupazione sulla tenuta dei conti pubblici e sulla controriforma della legge Fornero [VIDEO]. Non si è fatta quindi attendere la reazione del Governo giallo - verde, con il Ministro Di Maio che ha invitato i burocrati a farsi una ragione del sostegno popolare ...

Pensioni anticipate e Q100 : spunta nuova ipotesi con 35 anni di versamenti : Tra le ultime ipotesi di flessibilizzazione del comparto previdenziale tramite la quota 100 emerge anche un'opzione a partire dai 65 anni di età (con 35 anni di versamenti) al fianco dell'avvio della quota 41 per i lavoratori precoci, anche se non è chiaro se andrebbe a sostituire quella di partenza dai 62 anni anagrafici (con 38 anni di contribuzione). È quanto riporta la stampa specializzata, ricordando che lo scenario generale dovrebbe ...