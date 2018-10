Pensioni | dal 2019 si va con 38 anni e senza tagli | il Governo conferma

RIFORMA Pensioni 2018/ Quota 41 - i conti che la escludono dalla manovra (ultime notizie) : Ultime notizie su RIFORMA delle PENSIONI. Quota 41, i conti che la escludono dalla manovra. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 18:03:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Quota 41 - i conti che la escludono dalla manovra (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Quota 41, i conti che la escludono dalla manovra. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 5 ottobre(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 17:56:00 GMT)

Pensioni anticipate e precoci : verso rinvio Q41 dalla LdB2019 : Il tema della ricerca di una quadra sui provvedimenti di flessibilità in avvio nella legge di bilancio 2019 potrebbe sacrificare nel breve termine la nuova quota 41 dei lavoratori precoci, che però non verrebbe abbandonata ma semplicemente rinviata alla prossima Manovra. È quanto emerge dalla stampa economica specializzata, che riferisce l'intenzione dell'esecutivo di partire con la sola quota 100. Una misura che prevede una storia contributiva ...

Def : dalle Pensioni alla pace fiscale - tutte le misure della legge di bilancio : Il governo ha definitivamente approvato la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza. Come annunciato, nel 2019 saranno introdotti il reddito e la pensione di cittadinanza, la flat tax per le Partite Iva, la riforma della legge Fornero, indennizzi per i truffati dalle banche e la pace fiscale.Continua a leggere

Il Def scommette sulla crescita - sedici miliardi per reddito di cittadinanza e Pensioni - Iva torna a salire dal 2020 : Le stime del Pil del prossimo triennio sono fissate all'1,5% per il 2019, l'1,6 per il 2020 e 1,4% nel 2021. Confermati 9 miliardi per reddito e pensioni di cittadinanza e 7 per la quota cento. L'Iva non salirà nel 2019, ma tornerà a crescere nel biennio successivo. Al vaglio l’abolizione del patto di stabilità interno, che limitava le capacità di intervento degli enti locali ...

Manovra da 21 - 5 miliardi : dal reddito - alle Pensioni - al superamento della Fornero : Misure per 21,5 miliardi: dal reddito di cittadinanza al superamento della legge Fornero. È quanto punta a impegnare il governo nella prossima Manovra, secondo quanto riportato da una nota di Palazzo ...

Via dal lavoro con 41 anni di contributi : così cambieranno le Pensioni (secondo Salvini) : Nel 2019 400mila italiani potranno lasciare il lavoro. Il Def che il governo ha licenziato in queste ore fornisce lo spazio...

Pensioni : scompaiono le penalità dalla quota 100 ma salgono le soglie dei contributi : Adesso c’è solo da attendere il varo di quota 100 che presumibilmente avverra' nella legge di Bilancio. Dal prossimo gennaio, dopo naturalmente tutti i passaggi burocratici del provvedimento, a partire dai decreti di attuazione, la quota 100 potrebbe diventare la novita' più importante degli ultimi anni a livello previdenziale. Dopo la nota di aggiornamento del Def, la misura appare molto probabile, anche se adesso si tratta di trovare la ...

Pensioni : niente Quota 41 a partire dal prossimo anno e stop all'adeguamento di 5 mesi : Non solo Quota 100. Allo studio dell'esecutivo anche il blocco dell'adeguamento dei requisiti alla speranza di vita che a partire dal 2019 causerà l'ulteriore aumento di cinque mesi sull'età pensionabile; una vera e propria batosta per quei lavoratori che potranno richiedere la quiescenza a partire dal prossimo anno. Governo al lavoro sulla Quota 100 Come ormai tanti sanno, il nuovo Governo Conte sta studiando le misure da inserire nella nuova ...

Pensioni : scompaiono le penalità dalla quota 100 ma salgono le soglie dei contributi : Adesso c’è solo da attendere il varo di quota 100 che presumibilmente avverrà nella legge di Bilancio. Dal prossimo gennaio, dopo naturalmente tutti i passaggi burocratici del provvedimento, a partire dai decreti di attuazione, la quota 100 potrebbe diventare la novità più importante degli ultimi anni a livello previdenziale. Dopo la nota di aggiornamento del Def, la misura appare molto probabile, anche se adesso si tratta di trovare la ...

Pensioni quota 41 dal 1° gennaio 2019 : ipotesi uscita anticipata per tutti - nodo requisiti : Prende forma su più versanti la riforma delle Pensioni del M5S di Di Maio e della Lega di Matteo Salvini, con meccanismi di uscita a quota 100 e a quota 41. Se per la quota 100, infatti, sembrerebbero delineati i vincoli generali necessari per l'uscita, per l'altra misura di pensione con 41 anni di contributi si prospetterebbe un allargamento della platea ai contribuenti interessati alla pensione anticipata della riforma Fornero, con ...

Pensioni - quota 100 senza penalizzazioni : nessun taglio per chi esce prima dal lavoro : Il varo della nota di aggiornamento del Def ha aperto la strada alla riforma Pensioni introducendo quota 100, lo strumento mediante il quale il governo intende incentivare l'uscita anticipata dal lavoro per favorire l'assunzione dei giovani. A distanza di qualche giorno, iniziano a trapelare le prime conferme su come verra' declinata la nuova pensione anticipata. Una delle principali novita' riguarda l'assenza di penalizzazioni sull'importo ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Rizzo : via dal lavoro a 60 anni? Ci vuole Stalin (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Rizzo: via dal lavoro a 60 anni? Ci vuole Stalin. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 1 ottobre. Marco Rizzo non è molto soddisfatto della manovra che il Governo vuole mettere a punto. Intervistato da lospecialegiornale.it, il leader del Partito comunista non solo ritiene che manchino misure sociali, in quella che definisce una “manovra molto comunicativa”, ma boccia ...

Pensioni - la sfida di quota 100 : ritirarsi dal lavoro (senza la penalità) : Circola l’ipotesi di bloccare il prossimo adeguamento dei requisiti vigenti alla speranza di vita. Alla fine il ministro dell’Economia ha ceduto anche sulle Pensioni