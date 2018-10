Pensioni | Confindustria avverte | ' Non toccate la Fornero | quota 100 pericolosa'

Confindustria : “Non smontare la riforma delle Pensioni”. Tria : “In futuro il deficit si ridurrà” : Nelle ore in cui è attesa la nota di aggiornamento al Def, approvata da quasi una settimana e non ancora pubblicata, il presidente di ConfindusTria Vincenzo Boccia spiega che «il problema non è se il governo sfonda di un punto o meno, ma che lo sfondamento comporti la crescita economica». Sforare il deficit, previsto per il prossimo anno al 2,4%, n...

RIFORMA Pensioni 2018/ Quota 100 - la Confindustria si schiera contro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Quota 100, la Confindustria si schiera contro. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 3 ottobre(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 13:14:00 GMT)

Manovra - Confindustria : “Non smontare la riforma delle Pensioni” : Il Centro studi di Confindustria rivede ancora al ribasso la crescita del paese sia per quest’anno che per il prossimo. Il Pil sarebbe in rallentamento all’1,1% nel 2018 e allo 0,9 nel 2019, rispetto all’1,6 registrato nel 2017. Rispetto alle previsioni di giugno, dunque, la crescita cala di 0,2 punti. Da queste stime è escluso l’impatto delle misu...

