Pedofilia | cardinale Marx spinge per cambiare il diritto canonico e uniformarlo al civile

Cardinale propone donne insegnanti nei seminari per contrastare la Pedofilia : Una idea che si fa strada da tempo e che era stata lanciata da Lucetta Scaraffia, direttore del mensile dell'Osservatore Romano, donne Chiesa Mondo. A riflettere su quella possibilità è il Prefetto ...

Pedofilia - il cardinale Usa Wuerl offrirà le sue dimissioni al Papa - : L'arcivescovo è uno degli alti prelati accusati da Carlo Maria Viganò. Al centro delle polemiche come ha gestito lo scandalo degli abusi quando era vescovo di Pittsburgh, in Pennsylvania. E a ...

Pedofilia : ricoverato cardinale Ezzati : ANSA, - SANTIAGO DEL CILE, 10 AGO - Il cardinale arcivescovo di Santiago del Cile, Ricardo Ezzati , è stato ricoverato ieri nell'Ospedale dell'Università cattolica di Santiago del Cile per un controllo,...

Arcivescovo Washington non è più cardinale per Pedofilia/ Ultime notizie : Papa Francesco accetta dimissioni : Il Papa ha accettato le dimissioni dell'ex Arcivescovo di Washington Theodore McCarrick, accusato di abusi sessuali nei confronti di minori, sospendolo da ogni esercizio(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 21:19:00 GMT)