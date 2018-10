Patrick Dempsey | dall’Egitto a Roma nell’era post «Grey’s Anatomy»

Il primo episodio de La verità sul caso Harry Quebert con Patrick Dempsey è fedele al romanzo e anche migliore (video) : Il primo episodio de La verità sul caso Harry Quebert con Patrick Dempsey e Ben Schnetzer, diretta da Jean-Jacques Annaud, è un assaggio convincente e promettente. La primissima impressione di fronte all'episodio pilota è che la miniserie sia molto fedele al libro, l'omonimo best seller di Joel Dicker del 2012, nella ricostruzione della trama e in particolare del complesso intreccio che si snoda su due livelli temporali diversi, a distanza di ...

Patrick Dempsey a Roma per l'inizio delle riprese di 'Devils' : L'attore statunitense Patrick Dempsey, principalmente conosciuto al grande pubblico per aver interpretato il neurochirurgo Derek Shepherd in Grey's Anatomy [VIDEO], è arrivato questa mattina a Roma per le riprese del suo nuovo telefilm. Stiamo parlando del thriller finanziario Devils, che vedra' Dempsey recitare accanto all'attore italiano Alessandro Borghi. Patrick Dempsey è in Italia Proprio in occasione dell'inizio delle riprese del telefilm ...

Al via le riprese di Diavoli con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey tra Roma e Londra : primo ciak a settembre : Le riprese di Diavoli con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey partono ufficialmente il 24 settembre: a confermarlo è stato lo stesso attore Romano durante una diretta Instagram nella notte tra il 13 il 14 settembre, improvvisata per ringraziare il pubblico della grande partecipazione riservata alle proiezioni del film Netflix Sulla mia pelle nei cinema e nelle piazze italiane, che spesso lo vedono protagonista di incontri e dibattiti. Dopo ...

Casting per la serie Diavoli con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi - come partecipare alle selezioni per le riprese a Roma : Sono aperti i Casting per la serie Diavoli (in inglese avrà il titolo di Devils), diretta da Nick Hurran e Jan Maria Michelini. Prodotta da Lux Vide Spa (la stessa di fiction come Don Matteo e Che Dio ci Aiuti), nel cast ci saranno Patrick Dempsey e Alessandro Borghi. Nel particolare, si cercano comparse per piccoli ruoli e figurazioni di ambo sessi, maggiorenni di tutte le età e di ogni nazionalità. Un requisito preferenziale sarà essere di ...

Patrick Dempsey ne La verità sul caso Harry Quebert : “Mi piace vedermi invecchiato” : Il ruolo di Patrick Dempsey ne La verità sul caso Harry Quebert (titolo originale The Truth About The Harry Quebert Affair) rappresenta una sostanziale novità nella sua carriera. Abituato a vestire i panni di eroe romantico in diverse commedie per il cinema e in Grey's Anatomy col ruolo ironico di Derek Shepherd, stavolta l'attore si ritrova ad interpretare un potenziale assassino, il professore di lettere e scrittore Harry Quebert, che si ...

Caterina Balivo - il libro del marito Guido Maria Brera - ‘I Diavoli’ - diventa una fiction con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi : Caterina Balivo può essere orgogliosa. Non sono solo i suoi successi personali e la sua famiglia a renderla felice, ma pure i traguardi raggiunti dal marito, Guido Maria Brera, banker 49enne. A farle gonfiare il petto la bravura nel mondo della finanza dell’uomo che ha sposato nel 2014, con cui ha avuto Guido Alberto e Cora, e ora una fiction tratta dal suo libro, “I Diavoli”, romanzo pubblicato con Rizzoli a tratti autobiografico. Tra i ...

«Diavoli» : nuova serie per Sky con Patrick Dempsey - : ... dove lo spregiudicato Head of Trading, Massimo Ruggero , Alessandro Borghi, è stato accolto dall'Italia e cresciuto nel mondo finanziario da Dominic Morgan , Patrick Dempsey, , CEO della banca. ...

Diavoli : la nuova serie di Sky con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi : Patrick Dempsey Sky Italia e Lux Vide annunciano una nuova serie dal titolo Diavoli, le cui riprese inizieranno a fine settembre con il primo ciak battuto a Londra. La serie in dieci episodi, basata sull’omonimo best seller di Guido Maria Brera, marito di Caterina Balivo, è una storia di finanza, potere e disinganni. Diavoli: cast e trama Il cast avrà come protagonisti il due volte nominato ai Golden Globes Patrick Dempsey, noto al ...

Patrick Dempsey reciterà in una nuova mini-serie ambientata tra Londra e Roma : nuova mini-serie in vista per Patrick Dempsey: un thriller sul mondo finanziario dal titolo Devils, prodotto dai creatori della serie The Young Pope e Masters Of Florence. Patrick Dempsey [VIDEO]condividera' il ruolo da protagonista con l'attore italiano Alessandro Borghi visto nella serie Suburra. La trama di Devils Basato sul best-seller del commerciante italiano Guido Maria Brera, la serie in dieci parti sara' ambientata nell'ufficio ...

Alessandro Borghi e Patrick Dempsey in Diavoli : primo ciak per la nuova serie Sky : Una coppia inedita per la nuova serie Sky che proprio ieri ha annunciato il primo ciak di Diavoli che vedrà impegnati sul set Alessandro Borghi (l'amato Aureliano di Suburra) e Patrick Dempsey (l'indimenticabile Dr Stranamore in Grey's Anatomy). Per quest'ultimo si tratta di un importante ritorno alle serie tv come protagonista dopo l'addio al medical drama di Shonda Rhimes, mentre per Alessandro Borghi è solo l'ennesimo balzo in avanti in una ...

Patrick Dempsey e Alessandro Borghi - Diavoli della finanza in nuova serie SKY : Il nuovo racconto televisivo di tensione punta sulla finanza con una storia, Diavoli già divenuta caso in libreria (firmata da Guido Maria Brera) e con due volti familiari al grande pubblico (Patrick Dempsey e Alessandro Borghi) pronti a interpretarne ogni sfumatura. Ad aiutarli, in una serie ambiziosa prodotta da Sky Italia e Lux Vide in collaborazione con Orange Studio, due importanti firme ‘tecniche’: Nick Hurran, noto per aver ...