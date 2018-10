Parte a grande richiesta e a vele spiegate la decima stagione del Palco delle favole

Recensione iPhone XS Max : esperienza al top e buona autonomia - ma il grande schermo è sfruttato solo in Parte : iPhone XS Max rappresenta una piccola svolta per Apple. È infatti il primo smartphone dell’azienda di Cupertino a integrare uno schermo così grande (6,5 pollici). Attorno a questo particolare ruota l’esperienza di utilizzo: da una parte la comodità di avere a disposizione un display con una superficie tanto estesa, dall’altra la scomodità dovuta alle dimensioni generali del dispositivo, decisamente generose. Guardare un film su ...

Basket - Serie A 2018-2019 : la prima giornata. Milano riParte dal Forum con Brindisi - Venezia-Torino big match - Trieste al grande ritorno contro Bologna : Manca appena un giorno e poi le chiacchiere finiranno, lasciando spazio ai verdetti del campo. La Serie A 2018-2019 riparte da Avellino-Cantù sul neutro di Pistoia, con l’Olimpia Milano che esordirà in casa contro l’Happy Casa Brindisi (che potrebbe sorprendere sul lungo periodo, anche visti gli esiti della preparazione). Il vero match di spicco, però, sembra essere quello tra Venezia e Torino, mentre Trieste ritrova la Serie A a 14 ...

Expo Senior e Junior. Grande Partecipazione alla kermesse medico-scientifica : L'area intorno al chiostro ha accolto una mostra sull'artista Frida Kahlo a cura dell' Adt di Cosenza e non sono mancati momenti di letteratura, sportivi e gli spettacoli con i clown e la magia della ...

Grande Fratello Vip : smentita la Partecipazione di Fabrizio Corona : Fabrizio Corona non entrerà nella casa del GF Vip Fin da prima dell’inizio di questa terza edizione del Grande Fratello Vip, si è parlato di un ipotetico confronto tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, una delle nuove abitanti della casa più spiata d’Italia. I due sono stati insieme per qualche tempo fin quando, per motivi che non sono ancora stati rivelati al Grande pubblico, non hanno deciso di chiudere in maniera definitiva il ...

Grande Fratello Vip - Antonella Elia che schiaffo a Ilary Blasi : 'Ho preferito Partecipare a Tale e Quale Show' : Il carattere fumantino di Antonella Elia si è fatto conoscere negli anni durante la sua partecipazione a reality-show come Pechino Express e l'Isola dei Famosi. Proprio per questo motivo la showgirl ...

Cristiano Malgioglio : "Lory Del Santo non dovrebbe Partecipare al Grande Fratello Vip" : "Lory Del Santo non dovrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip". Ne è convinto Cristiano Malgioglio, che intervistato dal settimanale Chi, si è detto nettamente contrario alla possibilità che la showgirl partecipi al reality di Canale 5 dopo il grave lutto del figlio. Se pensa che sia una cosa giusta per lei… non lo è né per lei né per gli inquilini. In Casa ci sono strategie, momenti particolari, io vedendo una madre che ha ...

Grande Fratello VIP - Jane Alexander confessa : 'Ho fatto Parte degli Alcolisti Anonimi' : Jane Alexander sembra aver preso molto seriamente il Grande Fratello VIP: a meno di 24 ore dal suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia, l'attrice ha deciso di raccontarsi senza filtri ai compagni e al pubblico. Chiacchierando con Giulia Provvedi e Martina Hamdy, la rossa protagonista di Elisa di Rivombrosa ha rivelato di aver avuto problemi con l'alcol, tanto che a giugno scorso si è fatta aiutare dal gruppo di sostegno degli Alcolisti ...

La Cia Agricoltori Italiani ha Partecipato con grande successo a Ginosa alla Festa del Vino delle Colline Joniche : Ginosa. Una grande partecipazione di pubblico, domenica 23 settembre, ha caratterizzato il successo della prima edizione della Festa del Vino

Ascolti TV | Lunedì 24 settembre 2018. Grande Fratello Vip Parte dal 20.95% - vince La Vita Promessa (24.89%). Fazio 10.95% : Grande Fratello Vip 2018 Nella serata di ieri, Lunedì 24 settembre 2018, su Rai1 il terzo appuntamento con la fiction La Vita Promessa ha conquistato 5.606.000 spettatori pari al 24.89% di share. Su Canale 5 – dalle 21.37 all’1.20 – la prima puntata di Grande Fratello Vip 3 ha ottenuto un ascolto medio di 3.341.000 spettatori pari al 20.95% di share (qui il confronto con gli Ascolti dello scorso anno – qui quello che è ...

Grande Fratello Vip Parte dal 20.95% : Ilary Blasi vince la serata : Ilary Blasi: ottimi ascolti per il debutto della terza edizione del GF Vip Ottimo debutto per la prima puntata del Grande Fratello Vip, al via con la terza edizione che, in onda su Canale 5, lunedì 24 settembre è stata seguita da 3.341.000 telespettatori totali e il 20,95% di share. Il reality più spiato d’Italia condotto da Ilary Blasi non ha lasciato scampo alla concorrenza sul fronte degli ascolti, ma è al centro di una piccola ...

Giro d’Italia 2019 – Bologna si tinge di Rosa : le FOTO della presentazione della Grande Partenza : Bologna si tinge di Rosa per la presentazione della Grande Partenza del Giro d’Italia 2019 E’ stata presentata oggi la Grande Partenza del Giro d’Italia 2019: l’edizione 102 della corsa Rosa partirà da Bologna, con la prima cronometro individuale, e rimarrà in Emilia Romagna anche nella seconda tappa, per poi tornarci nella seconda domenica di gara. In occasione della presentazione, Bologna si è tinta di Rosa in ...

Giro d'Italia 2019/ Grande Partenza da Bologna - presentate le tappe in Emilia Romagna : Giro d'Italia 2019: Grande Partenza da Bologna, presentate le tappe in Emilia Romagna. Il via sabato 11 maggio con una bellissima cronometro sul San Luca(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 17:47:00 GMT)

Giro d’Italia 2019 – Percorso e altimetria della Grande Partenza e delle tappe dell’Emilia Romagna : Giro d’Italia 2019: in Emilia Romagna la Grande Partenza e altre tappe sul territorio: Percorso e altimetria Sarà Bologna, capoluogo della Regione Emilia-Romagna, a dare il via sabato 11 maggio alla 102a edizione della Corsa Rosa. Un via spettacolare e selettivo, con una cronometro individuale di 8,2 km, che dal centro della città porterà gli atleti sul San Luca. La seconda tappa, domenica 12, ripartirà da Bologna per dirigersi verso ...