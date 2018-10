Parco di Monte Mario | Sgomberato manufatto

Montelupo - diciassettenne fu aggredita al Parco : dieci anni a un giovane - "Chiedo perdono" : Montelupo Fiorentino , Empoli, , 21 settembre 2018 - Alessio Martini, il giovane che aggredì una ragazza di 17 anni nel parco dell'Ambrogiana, a Montelupo , Firenze, , nell'ottobre del 2017, è stato ...

Bracconaggio in Sicilia : Capovaccaio a rischio - il Parco dell’Aspromonte farà la sua parte per proteggerlo : Un importante progetto finanziato dall’Unione Europea, negli ultimi anni, sta cercando di assicurare un futuro al Capovaccaio, un piccolo avvoltoio che ha visto la sua popolazione italiana ridotta in pochi decenni a meno di dieci coppie, tra la Basilicata e la Sicilia. L’impegno delle Istituzioni, dei ricercatori e delle Forze dell’Ordine, con l’ausilio delle più moderne tecnologie, l’esperienza del lavorare in rete: eppure ancora una volta ...

Cultura e natura nella montagna : il Parco dell’Aspromonte - tra biodiversità e nuovi scenari territoriali : Il Rotaract Reggio Calabria ed il Rotaract Reggio Calabria Sud Parallelo 38, nell’ambito dell’Azione Pubblico interesse, promuoveranno una giornata di interclub all’insegna del binomio “Cultura e natura”. La giornata sarà patrocinata dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e dal Comune di Bova, e inizierà alle ore 10:30, con una magica e suggestiva visita all’interno di quella che è ritenuta la capitale ellenofona della Calabria greca, Bova. ...

Speciale energia : pervenute tre offerte per la costruzione del Parco eolico a Dulcigno in Montenegro : Podgorica, 04 set 14:30 - , Agenzia Nova, - Il ministero dell'Economia montenegrino ha comunicato oggi che la gara d'appalto per la costruzione del parco eolico di Briska gora, vicino... , Mop,

La migrazione dei rapaci nel Parco Nazionale dell'Aspromonte… e al museo! : ...spiegato il Vice Presidente Domenico Creazzo e sono sempre più i naturalisti dilettanti e i semplici appassionati che programmano le loro vacanze nei siti dove la Biodiversità può offrire spettacoli ...

Parco Nazionale dell’Aspromonte : entra nel clou l’attività di monitoraggio della migrazione autunnale di rapaci e cicogne : Oltre 7.500 i rapaci che, negli ultimi giorni, hanno “sorvolato” le cime d’Aspromonte. entra nel clou, infatti, l’attività di monitoraggio della migrazione autunnale degli uccelli rapaci e delle cicogne promossa dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e condotta dai ricercatori che dalla postazione “Santo Stefano-Sinopoli”, quotidianamente, censiscono i passaggi dei volatili. La ricerca, attiva ormai da molti anni, continua a fornire dati di ...

Questa sera si conclude la manifestazione "Notti a Monte Sirai" - al Parco Archeologico di Carbonia. : Abbonamento per quattro spettacoli: intero ' 48,00 e ridotto residenti ' 28,00 , esclusi i diritti di prevendita, . Anche nell'ultima giornata della manifestazione sarà possibile partecipare alle ...

Speciale energia : annunciato per settembre inizio produzione nel Parco eolico di Mozura in Montenegro : Il ministero dell'Economia ha comunicato che i lavori finora eseguiti hanno un valore di 45 milioni di euro, mentre il valore complessivo dell'investimento ammonta a 89 milioni di euro. , Mop,

La voce della Politica Vice presidente Parco Pollino Fiore su valorizzazione monte Alpi : Il monte Alpi va valorizzato. Lo ho affermato il Vicepresidente del Parco nazionale Pollino Franco Fiore che in occasione della visita a monte della Festa organizzata da XAlpi lo ha visitato. Fiore ...