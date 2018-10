Paola Di Nicola | «Donne | le parole contano»

vanityfair

(Di venerdì 5 ottobre 2018) «Mi servirebbe una foto della magistrato»: il correttore automatico della mail considera errore «magistrata» e cambia la «a» in «o». Lo riscrivo, resta la sottolineatura rossa: è un problema ortografico. Un dettaglio cui non avrei dato peso, evidente però ora che indosso le «lenti di genere», ossia la consapevolezza che regala il saggio La mia parola contro la sua (HarperCollins, pagg. 252, € 17,50), in libreria dal 4 ottobre. Scritto daDi, 52 anni, giudice penale, spiega che il sessismo è ovunque, anche dentro di noi. Per esempio: racconta di aver mentito per anni ai suoi ospiti, sul menu delle cene. «Gli amici chiedevano a me le ricette dei piatti, non a mio marito, che è magistrato, come me, e lavora tutto il giorno, come me. Mai un dubbio che a cucinare non fossi io – era Gemma, che ci aiuta da sempre. Ma il punto è un altro: anche io ho finto, dispensando ...