Pallavolo | Mondiali donne | azzurre alla seconda fase | calendario e dirette Rai

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Qualche giorno di meritato riposo per ledi coach Davide Mazzanti. Da domenica si riprende a giocare in Giappone per le partite delladel Campionato mondiale di volley femminile e l'Italia punta decisamenteFinal Six. Due gli scogli durissimi per Paola Egonu e compagne, gli Stati Uniti e la Russia. Decisamente più abbordabili, almeno sulla carta, gli impegni contro Thailandia ed Azerbaijan. L'Italvolley al femminile, comunque, è in posizione privilegiata per ottenere un posto tra le Fab 6, il gotha del volley rosa edizione 2018. Ha un filotto di 5 vittorie su altrettante partite in cui ha lasciato per strada solo un set nell'ultima partita contro la Cina VIDEO ed i match contro le ragazze azere e thailandesi sono più cheportata delle nostre atlete, fermo restando che proprio con la straordinaria affermazione contro le campionesse olimpiche cinesi, ...