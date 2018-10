Pallanuoto | terzo turno preliminare Champions League 2018-2019 | Brescia e Sport

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : sorteggiati il terzo turno e i gironi. Possibili tre squadre italiane : Sono estati effettuati in mattinata a Nyon, in Svizzera, i sorteggi del terzo turno della Champions League di Pallanuoto maschile 2018-2019. Due italiane saranno impegnate in questa fase ad eliminazione diretta, che promuoverà le vincenti direttamente ai gironi: AN Brescia e Sport Management. Sorteggio sulla carta benevolo per entrambe le compagini tricolori: i lombardi se la vedranno con gli spagnoli del Terrassa, per quanto riguarda i Mastini ...