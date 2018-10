Padme | alla ricerca del fotone oscuro

romadailynews

(Di venerdì 5 ottobre 2018)del– Un sottilissimo bersaglio di diamante per catturare ilscovandolo tra 1 milione di collisioni di particelle al secondo. È questo il cuore dell’esperimento(Positron Annihilation into Dark Matter Experiment) che studierà le interazioni prodotte da positroni accelerati all’energia di 550 MeV dall’acceleratore lineare (LINAC), dei Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN,della materia oscura. Inaugurato presso i Laboratori di Frascati, l’esperimento si basa sull’ipotesi, avanzata da alcuni modelli teorici, dell’esistenza di una quinta forza, oltre alle quattro conosciute (forza nucleare debole, forza nucleare forte, elettromagnetica, gravitazionale), e ildovrebbe essere la sua particella mediatrice, in grado di connettere la materia oscura con la materia ordinaria che conosciamo, prevista dal ...