Pace fiscale | ipotesi terza rottamazione delle cartelle con rateazione fino a 5 anni

Def : dalle pensioni alla Pace fiscale - tutte le misure della legge di bilancio : Il governo ha definitivamente approvato la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza. Come annunciato, nel 2019 saranno introdotti il reddito e la pensione di cittadinanza, la flat tax per le Partite Iva, la riforma della legge Fornero, indennizzi per i truffati dalle banche e la pace fiscale.Continua a leggere

Tutte le misure della manovra : pensioni - tasse - Pace fiscale - reddito di cittadinanza : reddito di cittadinanza da aprile e pensioni di cittadinanza da gennaio 2019 insieme a quota 100, con un minimo di 62 anni di età e 38 anni di contribuzione per anticipare l’uscita dal...

Matteo Salvini annuncia : la Pace fiscale non sarà nella manovra : La pace fiscale “non è nella manovra, sarà in un decreto ad hoc”. A spiegarlo il vice premier Matteo Salvini.

Pace fiscale in due tempi - per le cartelle rottamazione con rate più lunghe : Subito le liti pendenti e le cartelle esattoriali con una rottamazione-ter rivista e corretta rispetto alle precedenti edizioni. Poi un ravvedimento “rafforzato” per gli anni ancora accertabili e un meccanismo per chiudere le liti potenziali. È l’ultima ipotesi sulla Pace fiscale...

Pace fiscale - debiti ridotti al 6 - 15 e 25% : possibile inclusione per le cartelle IVA : Tra le tante misure che gli italiani aspettano dalla prossima legge di Bilancio c’è sicuramente la Pace fiscale, una nuova sanatoria rivolta a contribuenti indebitati con il fisco. Una misura che ha un duplice obbiettivo, cioè permettere allo Stato di incassare soldi altrimenti difficilmente recuperabili e consentire ai contribuenti in difficolta' di rimettere a posto i conti dal punto di vista fiscale. Secondo il Vice Premier Salvini, la Pace ...

Pace fiscale - Savona : «Il condono? Turiamoci il naso e facciamolo - così finanziamo la riforma della Fornero» : Il ministro per gli Affari europei: «L’Italia è decisamente diversa dalla Grecia.Nessun rischio default. Il governo italiano non ha intenzione di uscire dall’euro»

Pace fiscale - Savona : “Se si fa il condono - allora turiamoci il naso” : Il condono? “Se si fa, turiamoci il naso”. A parlare così della Pace fiscale che il governo – e in particolare l’ala leghista – è pronto ad approvare è il ministro per gli Affari europei Paolo Savona che al Parlamento europeo, a Strasburgo, ha incontrato gli eurodeputati. Ma il condono ci serve, ammette Savona. “Infatti – continua il ministro – il vero dibattito è sul condono fiscale. allora ...

La "Pace fiscale" pure sull'Iva. Le multe e le sanzioni al 30% : Il governo in queste ore è a lavoro per trovare un'intesa sulla manovra che sta per arrivare. Di fatto tra le proposte della Lega c'è anche la ' pace fiscale ' che potrebbe portare ossigeno nelle ...

Pace fiscale non sarà per tutti : tra i requisiti probabile tetto a 500 mila euro : La Pace fiscale è un tema che interessa tutte le categorie di contribuenti italiani. Sia che si tratti di privati cittadini o di imprese. Ma dalle ultime indiscrezioni che trapelano dalle stanze ministeriali anche a causa della difficile situazione in cui si trova la maggioranza di Governo e, in particolare, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, per far quadrare i conti della prossima Manovra Economica potrebbero verificarsi delle esclusioni ...

Di Maio : 'Sì a Pace fiscale - non votiamo un condono' : 'Nelle prossime ore attraverso il Def avrete modo di vedere tutti i dettagli della pace fiscale, è chiaro che noi non votiamo un condono'. Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi ...

Pace fiscale - ecco le quattro verifiche per capire chi è «ammesso» e chi è fuori : La fattibilità e la convenienza della Pace fiscale dipenderanno dall’ammontare delle somme contestate dal Fisco, dallo stato dell’eventuale contenzioso, dalla presenza di debiti Iva e dal raccordo con le rottamazioni delle cartelle già in corso...

Manovra - Di Maio vs Moscovici : “Fa terrorismo sui mercati”. E su Pace fiscale : “Non votiamo condono” ma non risponde alla domanda : Scontro sulla Manovra tra il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio,e la Commissione europea. Dopo le parole del commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, e la bocciatura arrivata dal vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombroviskis (“Il Def non sembra compatibile con le regole del Patto“), da Roma è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico a replicare: “Stamattina a qualcuno non andava ...

Pace fiscale - ma non per tutti : ecco tutte le categorie escluse : Pace fiscale sì, Pace fiscale no. Il def è stato approvato dal Consiglio dei ministri ma ora la sfida si sposta sulla legge di Bilancio. Oltre ai soldi per la 'quota 100' sulle pensioni, il governo ...

Come funzionerà la “Pace fiscale” - il condono del Governo Conte : Stando alle iniziali indiscrezioni, il condono del Governo Conte avrà due caratteristiche principali: soglia a 500.000 euro e tre aliquote per la riscossione poste al 6-15-25% a seconda della situazione oggettiva del contribuente. Ci sono però dei punti ancora da chiarire, per esempio per il vicepremier Luigi di Maio dovrebbe poter accedere alla pace fiscale solo chi ha presentato la dichiarazione dei redditi, ma non ha poi pagato il dovuto, e ...