Olimpiadi | una «Nuvola» per l' hockey costruita sul parquet dei miti

Olimpiadi - Malagò : 'Felici per gli elogi del Cio - l'Italia ha una grande opportunità' : 'Il fatto che ne abbia parlato come due Regioni trainanti, locomotiva dell'Europa, è sicuramente una sottolineatura importante', evidenzia il capo dello sport italiano, che poi si esprime così sulla ...

Canottaggio - Olimpiadi Giovanili 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Nicolas Castelnovo ed Alberto Zamariola per coronare una fantastica stagione : Potrebbe arrivare una medaglia per l’Italia, che sarà presente alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires nel Canottaggio con due equipaggi: dal 7 al 10 ottobre il due senza femminile di Vittoria Tonoli (Garda Salò) e Khadija Alajdi Ed Idrissi (CUS Torino) ed il due senza maschile di Nicolas Castelnovo (Lario) ed Alberto Zamariola (Cerea) andranno alla ricerca del podio. Gli azzurrini negli scorsi giorni hanno rifinito la preparazione verso ...

Scacchi - il terzo turno delle Olimpiadi 2018 regala una bella vittoria all’Italia femminile. Nel torneo open bene gli azzurri : Per un giorno, si colora di un azzurro piuttosto vivo il cielo di Batumi, in Georgia: alle Olimpiadi degli Scacchi, il terzo turno regala delle buone soddisfazioni ai colori italiani. Il risultato più bello viene dalle donne, che hanno battuto la non semplice Repubblica Ceca, mentre gli uomini hanno battuto, come da previsioni, il non certo irresistibile Sri Lanka. Nella rassegna delle partite, questa volta, iniziamo raccontando ciò che è ...

Olimpiadi invernali 2026 - Toninelli : “La soluzione la scelta migliore è Torino - in cdm troveremo una soluzione condivisa” : Giancarlo Giorgetti aveva già archiviato la pratica (La candidatura italiana finisce qui”), ma Danilo Toninelli esprime la sua preferenza: la migliore candidata a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 è Torino. “Rimango personalmente dell’idea che quella di Torino sia la scelta migliore sotto tutti i punti di vista, economico e strutturale, vista l’esperienza nelle altre Olimpiadi – ha detto il ministro delle Infrastrutture ...

Giovanni Malagò sulle Olimpiadi Invernali 2026 : “Aspettiamo evoluzione candidatura a due e auspico ancora una possibilità per Torino” : La tripla candidatura, come è noto, è stata bocciata, ma l’Italia non vuole mollare: l’obiettivo Olimpiadi Invernali 2026 è ancora parzialmente vivo. Esclusa Torino, si ripartirebbe da una candidatura di Milano e Cortina, ricordando quanto detto dai governatori Luca Zaia e Attilio Fontana, due giorni fa, in una nota congiunta. “Arrivati a questo punto è impensabile gettare tutto alle ortiche. La candidatura va salvata, per cui siamo disponibili ...

Olimpiadi 2026 - è solo una partita di interessi politici locali : Ricordo con nostalgia quanto ci si appassionava a discutere e polemizzare pro e contro la candidatura della propria città alle Olimpiadi, invernali o generali che fossero. Nella stessa Torino è accaduto attorno alla candidatura che portò alle Olimpiadi Invernali del 2006. E’ accaduto a Milano in passato, è accaduto a Roma recentemente. La disputa sulle Olimpiadi a Roma, attraversata dal ribaltone politico elettorale della vittoria di ...

Olimpiadi 2032 - si fa strada una sorprendente voce : Corea del Nord e Corea del Sud avanzano la propria candidatura : Le due Coree hanno intenzione di presentare una candidatura congiunta per le Olimpiadi del 2032 La Corea del Nord e la Corea del Sud vogliono presentare una candidatura congiunta per l’organizzazione delle Olimpiadi del 2032. Lo ha detto il presidente della Corea del Sud Moon Jae In, a margine del suo incontro al vertice con il leader NordCoreano Kim Jong Un a Pyongyang. L’annuncio è arrivato dopo due giorni di incontri nella ...

Olimpiadi - Zaia : 'Una mossa a tenaglia - Fontana e Sala sono d'accordo' : 'Cosa succede adesso che l'Olimpiade a tre è finita? Si continua a due, io non rinuncio. Qui in Veneto si dice: duri i banchi'. Durante la Serenissima, quello era l'ordine impartito ai rematori quando ...

Olimpiadi 2026 - una brutta figura e Torino torna provinciale : Il vuoto intorno alla città che nel 2006 ha ospitato i Giochi dando esempio al mondo di organizzazione e di sobrietà, know-how e montagne buttate nel cestino dell'immondizia chissà perché ma sappiamo ...

Il governo ha scartato l’ipotesi di una candidatura unitaria di tre città per le Olimpiadi invernali del 2026 : Il sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti ha riferito oggi in commissione Istruzione e Sport al Senato che il governo ha scartato l’ipotesi di una candidatura di tre città italiane per le Olimpiadi invernali del The post Il governo ha scartato l’ipotesi di una candidatura unitaria di tre città per le Olimpiadi invernali del 2026 appeared first on Il Post.

Il governo : “Non c’è accordo - il progetto Olimpiadi è morto”. Ma il Coni cerca ancora una strada : «La proposta non ha il sostegno del governo ed è quindi morta qui». Poche, lapidarie e amare parole, in apertura dell’audizione davanti alla commissione Istruzione del senato, con cui il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, annuncia il no del governo alla candidatura italiana alle Olimpiadi inver...

Olimpiadi Invernali - Sapporo ritira la candidatura per i Giochi del 2026 : una sfidante in meno per l’Italia : La città giapponese ha deciso di ritirare la propria candidatura a causa dei gravi danni subiti dopo il recente terremoto Sapporo rinuncia alla candidatura per le Olimpiadi Invernali del 2026. La decisione, ufficializzata oggi dal Cio dopo un incontro a Losanna con i rappresentanti del Comitato olimpico giapponese e della città di Sapporo, è stata presa a causa dei gravi danni causati dal recente terremoto che ha provocato la morte di 41 ...

Olimpiadi 2026 - Giorgetti : 'La candidatura è dell'Italia - non di una singola città' : Così l'assessore allo Sport del Comune di Milano, Roberta Guaineri . Riguardo alle richieste di Milano, che spinge per essere capofila della candidatura, l'assessore ha fatto sapere di essere "...

Olimpiadi 2026 - Giancarlo Giorgetti : “Questa è una candidatura dell’Italia - non di una singola città” : Nel mare magnum della lunga querelle legata alla candidatura italiana per le Olimpiadi 2026 si sono inserite poco fa le dichiarazioni del sottosegretario con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti, che oggi ha incontrato i rappresentanti istituzionali dei territori coinvolti nell’operazione che unisce Milano, Torino e Cortina. L’esponente della Lega ha parlato così: “Rispetto a uno standard consueto per la prima volta vogliamo ...