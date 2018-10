Ognibene | “Pieno sostegno al progetto Piazza Grande di Nicola Zingaretti”

romadailynews

(Di venerdì 5 ottobre 2018) “L’appello diZingaretti per continuare a costruire unampio e solidale, che coinvolga tutte le forze progressiste d’Italia, ci deve vedere insieme in prima linea ed ildiva sviluppato e sostenuto” questo è il pensiero di Daniele, Capogruppo LeU al Consiglio Regione Lazio. “Abbiamo contribuito a dar vita con tutte le forze di sinistra a ‘l’alleanza del fare’ e per questo siamo stati premiati dall’elettorato che ha voluto riconfermareZingaretti alla Presidenza della Regione Lazio. Ora il valore di quest’alleanza positiva e vincente, nata nel Lazio, vuole dare un segnale di risveglio e di proposta a tutti i cittadini italiani e di questo ne siamo felici”. Conclude“da oggi contribuiremo ad aprire comitati ‘’ nei vari territori che saranno luoghi di massimo confronto inclusivo. Coinvolgeremo associazioni e ...