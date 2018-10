Maltempo - i Nubifragi sferzano il Sud - A Lamezia trovati morti mamma e un figlio - ancora disperso il fratellino : ancora disperso il bambino di due anni - Della donna e dei suoi due bambini non si avevano più notizie dalla tarda serata di giovedì 4 ottobre. Era stato il marito a dare notizia della scomparsa ...

Maltempo - i Nubifragi sferzano il Sud : trovati morti mamma e un figlio. Ancora disperso il fratellino : Ancora disperso il bambino di due anni - Della donna e dei suoi due bambini non si avevano più notizie dalla tarda serata di giovedì 4 ottobre. Era stato il marito a dare notizia della scomparsa ...

Allerta meteo - caos maltempo : Nubifragi in tutto il Sud. A Lamezia morti donna e figlio di 7 anni : disperso altro bimbo. : ROMA - A Lamezia Terme, colpita in queste ore da violenti nubifragi, una donna di 30 anni e il suo bimbo di 7 sono morti, travolti dall'acqua. disperso il secondo figlio di 2 anni che era con loro. ...

Maltempo oggi al Sud : Nubifragi in Calabria e Sicilia LIVE | : I corpi della mamma e dei bambini di 7 e 2 anni, dispersi in provincia di Lamezia Terme, sono stati ritrovati dai Vigili del fuoco. Erano in auto durante il nubifragio . Allagamenti e strade ...

Giornata da Bollino nero per il Sud Italia - temporali e Nubifragi con allagamenti e danni : Roma - Si prospetta un'altra Giornata da Bollino nero per il Sud Italia e le isole maggiori, ancora alle prese con gli effetti devastanti di una depressione mediterranea lenta a morire, che oggi, venerdì mattina, si trova tra Sardegna, Tunisia e Sicilia. Intorno al suo centro ruotano impulsi fortemente instabili che hanno scaricato forti temporali in Sicilia, nonostante nella notte appena trascorsa sia andati verso un'attenuazione ...

Nubifragi al Sud - tragedia a Lamezia : trovati i corpi di madre e figlio - si cerca il fratellino : La donna e uno dei figli sono stati ritrovati nel letto di un torrente nei comuni di San Pietro a Maida e San Pietro Lametino. Nessuna speranza per il secondo bambino. Un volo diretto a Lamezia Terme è stato dirottato a Bari per il maltempo che ha colpito la Calabria.

Nubifragi al Sud - tragedia a Lamezia : trovati i corpi di madre e figlio - si cerca il fratellino : La donna e uno dei figli sono stati ritrovati nel letto di un torrente nei comuni di San Pietro a Maida e San Pietro Lametino. Nessuna speranza per il secondo bambino. Un volo diretto a Lamezia Terme è stato dirottato a Bari per il maltempo che ha colpito la Calabria.

Maltempo - Nubifragi in tutto il Sud. A Lamezia morti donna e figlio di 7 anni : disperso altro bimbo : ROMA - A Lamezia Terme, colpita in queste ore da violenti nubifragi, una donna di 30 anni e suo figlio di 7 sono morti, travolti dall'acqua. disperso il secondo bimbo di 2 anni che era con loro. Il ...

Maltempo - i Nubifragi sferzano il Sud Morti una madre e i due figli a Lamezia : La donna e uno dei figli sono stati ritrovati nel letto di un torrente nei comuni di San Pietro a Maida e San Pietro Lametino. Un volo diretto a Lamezia Terme è stato dirottato a Bari per il Maltempo che ha colpito la Calabria.

Nubifragi - il maltempo flagella il Sud : Allagamenti sulla Salerno-Reggio Calabria, strade chiuse e voli cancellati. Automobilisti salvati con i gommoni. Scuole chiuse a Catania, bomba d’acqua a Bari

Maltempo - i Nubifragi sferzano il Sud Morti una madre e i due figli a Lamezia : La donna e uno dei figli sono stati ritrovati nel letto di un torrente nei comuni di San Pietro a Maida e San Pietro Lametino. Un volo diretto a Lamezia Terme è stato dirottato a Bari per il Maltempo che ha colpito la Calabria.

Maltempo - Nubifragi in tutto il Sud. A Lamezia dispersi una donna e due bambini : ROMA - A Lamezia Terme, colpita in queste ore da violenti nubifragi, una donna e i suoi due figli di 7 e 2 anni sono dispersi da ieri sera. Secondo le testimonianze raccolte, la famiglia si trovava ...

Maltempo - i Nubifragi sferzano il Sud Dispersa una madre e due figli a Lamezia : Un volo diretto a Lamezia Terme è stato dirottato a Bari per il Maltempo che ha colpito la Calabria. Lotta contro il tempo per trovare la donna e i figli sorpresi in auto nella zona di San Pietro lametino,

MALTEMPO - Nubifragi AL SUD : SCUOLE CHIUSE A CATANIA/ Video ultime notizie : bombe d'acqua in Calabria : MALTEMPO al sud, NUBIFRAGI in Sicilia e Calabria: SCUOLE CHIUSE a CATANIA, bombe d'acqua a Gioa Tauro, Crotone e Catanzaro. ultime notizie e Video.