Novità di iPhone XS - XS Max e XR : Apple nella giornata del 12 settembre ha presentato dal Steve Jobs Theater di Apple Park i 3 nuovi dispositivi 2018. Parliamo ovviamente di iPhone XS e iPhone XS Max, che diventano di fatto i 2 successori dell’ormai già conosciuto iPhone X e di iPhone XR, il nuovo device “economico” successore dell’iPhone SE. Di seguito vi lasciamo il video completo dell’evento: iPhone XS e XS Max I due dispositivi si differenziano ...

iOS 12.1 - Apple rilascia la seconda beta : 70 nuove emoji/ iPhone e iPad - il look rinnovato : tutte le Novità : Apple ha rilasciato iOS 12.1 beta 2, l’aggiornamento dedicato solo agli sviluppatori per tutti i dispositivi attualmente supportati, 70 nuove emoji.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 10:28:00 GMT)

Ecco i nuovi iPhone appena arrivati sugli scaffali : caratteristiche e Novità dei modelli Xs e Xs Max : Da venerdì mattina, anche in Italia, è possibile acquistare i nuovi iPhone Xs e Xs Max. Per l’occasione lo store Apple di piazza Liberty a Milano ha aperto le porte al pubblico già a partire dalle 8 e i primi clienti hanno così potuto vedere per la prima volta dal vivo i nuovi modelli presentati dall’azienda di Cupertino. Anche se il sistema di pre-ordine online ha evitato che si creassero lunghe code all’esterno, c’è chi, come ...

iOS 12 - da oggi disponibile l'aggiornamento Apple per iPhone/ Ultime notizie - ecco le Novità : iOS 12, da oggi disponibile l'aggiornamento Apple per iPhone. Ultime notizie, ecco le principali novità e le nuove funzioni a disposizione per lo smartphone(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 11:04:00 GMT)

Apple lancia i 3 nuovi iPhone X e il rivoluzionario Watch Series 4 : “impermeabili persino alla birra” e con l’elettrocardiogramma LIVE - tutte le Novità [FOTO] : 1/10 AFP/LaPresse ...

L'Apple Watch ruba la scena ai tre iPhone : le Novità da Cupertino : Doveva essere la serata degli iPhone. È stata quella dell'Apple Watch, che si è preso la scena dello Steve Jobs Theater. Forse la grande attesa e le tante indiscrezioni (azzeccate) hanno consumato la presentazione degli smartphone. Mentre la quarta serie degli orologi hi-tech ha svelato alcune novità. E una buona notizia per il mercato italiano. iPhone XS: la continuità Tris doveva essere e tris ...

Evento Apple 12 settembre - diretta live : iPhone XS - Watch 4 e le altre Novità : Stasera, alle 19, ora italiana, Tim Cook salirà sul palco dello Steve Jobs Theatre per presentare la nuova offerta Apple 2018, la prima basata interamente su dispositivi senza bordi e cornici. Cominciando dai tre nuovi iPhone – un leak interno al sito della Mela ha ufficializzato che si chiameranno iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR – che cercheranno di spartirsi il mercato con due modelli di punta da 6,5 e da 5,8 pollici con schermo ...

iPhone XS - Apple Watch e iPad Pro - tutte le Novità Apple in arrivo il 12 settembre : L’evento del 12 settembre potrebbe essere uno dei più importanti della storia di Apple. Non solo perché annuncerà la nuova gamma di iPhone per il 2018, ma perché dovrà consolidare la propria fase di crescita, dimostrando a fan e ad analisti che il cammino che l’ha portata ad essere la prima azienda da mille miliardi di dollari non è affatto concluso. Per questo, nel secondo evento dallo Steve Jobs Theatre la Mela ha in serbo ...