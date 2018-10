Non solo Draghi

Non solo Quota 100 e reddito : cosa c'è nella manovra Lega-M5s : Dalla riforma delle pensioni al taglio delle spese dei ministeri, passando per il reddito di cittadinanza e le concessioni...

Mimmo Lucano - quello che è giusto spesso Non è legale. E Non vale solo per l’immigrazione : Uno dei tanti lavori che feci in vita mia fu insegnare diritto nelle scuole superiori. Ricordo che la prima lezione che tenni esordii dicendo agli alunni che non si dovevano illudere: non esiste un diritto oggettivo, ma esiste solo un diritto di quella tale classe dominante. Il diritto è frutto di scelte del momento storico, politiche e spesso economiche. Ciò comporta, di conseguenza, che ciò che è legale in un certo periodo non lo sarà magari ...

Stretta su richiedenti asilo - ma Non solo. Ecco i contenuti del dl sicurezza : Previsto anche il Daspo negli ospedali con l'allontanamento forzato di chi aggredirà o impedirà il lavoro di medici e infermieri -

“Non ci sarebbero disastri naturali se Non ci fosse l’uomo” : la scienza spiega perché “senza umani - questi sono solo eventi naturali” : Per 4,5 miliardi di anni, la Terra è rimasta un pianeta dinamico, governato da potenti forze fisiche. questi eventi possono rappresentare una fonte di grande bellezza e maestosa meraviglia oppure di terrore e disperazione a seconda delle circostanze e dell’influenza di Madre Natura. È solo quando la vita umana e la proprietà sono minacciate o colpite in maniera negativa dalla natura che questi eventi naturali vengono visti come “pericoli ...

Solo 2 - Mizio Curcio a Blogo : "Una sfida agli stereotipi del poliziesco - una serie d'autore che Non rinuncia all'intrattenimento" : "Prima di rispondere alle tue domande ci terrei a ricordare e rendere omaggio a Riccardo Zinna che ha interpretato con grande maestria e professionalità il capo dello Sco, Nardiello": inizia così, ricordando l'attore scomparso il 20 settembre scorso, la nostra chiacchierata, alla vigilia del debutto di Solo 2 (in onda da questa sera, 5 ottobre 2018, alle 21:20 su Canale 5) con Mizio Curcio, autore -insieme ad Andrea Nobile e Giorgio ...

Caro Richetti ti scrivo - Non solo i giovani non ti filano… : Leggo ieri in apertura sul Corriere della Sera testuale: “Mi candido a guidare il Pd. Riparto dai giovani. Oggi non ci filano”. Con Renzi hai in comune il nome e l’età, 44 anni tu, 43 anni lui, speriamo non le stesse visioni che hanno portato il Pd alla malora. Leggo anche che diversamente sarà il tuo Verbo. Mettilo in pratica. Vuoi puntare sui millennial e fai bene (i miei figli, 18 e 20 anni, non sanno nulla di te) ma nun ti scurdà degli ...

In Germania Non ci sono solo populismi mangiatutto e Merkel in crisi : I giornali tedeschi e anche quelli europei non fanno che parlare del crepuscolo della cancelliera, Angela Merkel, con quel termine – Merkeldämmerung – che è ormai ovunque, soprattutto sui manifesti e sui feed twitter dell’Alternative für Deutschland (AfD), che sull’implosione della Merkel scommette

Dovizioso davanti a tutti nelle seconde libere in Thailandia. Rossi solo Nono : Quarta la Honda del campione del mondo e leader della classifica iridata Marc Marquez con un distacco di 0'098. nono tempo per Valentino Rossi a +0'380 dal primo, mentre è sedicesimo Jorge Lorenzo, +...

Gse - Consob - Istat e Non solo. Il governo ponte e la paralisi del cambiamento : Roma. Alla fine, la tensione troppo a lungo accumulata, è deflagrata " comme il faut, nell'era del grilloleghismo " nel modo più scomposto. E cioè con un post su Facebook contro i soliti pezzi di ...

Milan - Reina : 'Strano per me Non essere in campo... Ritorno Ibra? Solo ipotesi' - : Il portiere del Milan , Pepe Reina , ha parlato attraverso Sky Sport dopo la vittoria in Europa League contro l'Olympiacos . Sulla gara: 'In Europa tutto è complicato, l'Olympiacos è abituato a questo tipo di serate, nel primo tempo abbiamo subito una palla gol. ...

Leggi razziali - Non solo Arpad Weisz : le storie degli atleti espulsi dal fascismo (10 anni prima) in un doc proiettato a Pisa : Arpad Weisz, l’allenatore dell’Inter che vinse lo scudetto a soli 34 anni, un record ancora imbattuto. Leone Efrati, il pugile costretto a salire sul ring per divertire gli aguzzini di Auschwitz. Raffaele Jaffe, l’allenatore del Casale, ucciso nel campo di concentramento in Polonia. Erno Erbstein, in fuga dalle Leggi razziste di Mussolini, scampato a un campo di lavoro, che la morte la troverà nel 1949, a Superga, col resto del Grande ...

Mazzarri avvisa i suoi : "Contro il FrosiNone contano solo i tre punti" : 'Massimo rispetto per il Frosinone, però contro di loro contano solo i tre punti'. Walter Mazzarri avvisa i suoi, il Toro ha l'occasione di vincere la seconda partita consecutiva del campionato e non ...

Riace - il sindaco si difende : "Un solo matrimonio - Non combinato" : Interrogatorio di garanzia davanti al gip per Domenio Lucano, arrestato martedì scorso. All'uscita dal palazzo di giustiza: "C'è una mafia che controlla questo ciclo dei rifiuti e praticamente io ho ...

MotoGp – La lista dei problemi Yamaha si allunga - Jarvis realista : “Non è solo una questione di motore” : Lin Jarvis e quei problemi irrisolti della Yamaha, il responsabile corse del team di Iwata promette miglioramenti per la prossima stagione Una Yamaha così in difficoltà era da tempo che non si vedeva. Ad Aragon, più che in altre piste, le moto della scuderia di Iwata hanno mostrato i loro deficit costringendo Valentino Rossi e Maverick Vinales rispettivamente all’ottavo e al decimo posto a fine gara. A parlare dei problemi irrisolti ...