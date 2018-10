“Non ci sarebbero disastri naturali se non ci fosse l’uomo” | la scienza spiega perché

meteoweb.eu

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Per 4,5 miliardi di anni, la Terra è rimasta un pianeta dinamico, governato da potenti forze fisiche. Questi eventi possono rappresentare una fonte di grande bellezza e maestosa meraviglia oppure di terrore e disperazione a seconda delle circostanze e dell’influenza di Madre Natura. È solo quando la vita umana e la proprietà sono minacciate o colpite in maniera negativa dalla natura che questi eventivengono visti come “pericoli” e “”, secondo il Prof. Stephen Nelson, della Tulane University. Molti degli eventiche gli umani hanno visto e considerato come disastrosi sono gli stessi processi che hanno dato origine ai vari paesaggi, agli oceani e all’atmosfera della Terra.cise nonper l’uomo. Senza umani, questi sono solo eventi”, scrive Nelson sulla pagina web della sua università. Le variabili ...