Nokia | smartphone di fascia medio-alta

Smartphone Android in offerta oggi 29 settembre : LG G7 - Nokia 7 Plus - Huawei P20 Pro - Xiaomi MI Mix 2 e altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: LG G7, Nokia 7 Plus, Huawei P20 Pro, Xiaomi MI Mix 2 e Sony Xperia XZ2. Qualcosa di interessante per voi? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 29 settembre: LG G7, Nokia 7 Plus, Huawei P20 Pro, Xiaomi MI Mix 2 e altri proviene da TuttoAndroid.

Nokia Camera port : 3D Animoji sul tuo smartphone Android con file APK : Il port dell’applicazione ufficiale Nokia Camera vi permette di utilizzare le animazioni 3D Animoji personalizzate sul vostro recente smartphone Android: il file APK.Per chi non lo sapesse con l’arrivo del Nokia 6.1 Plus HMD Global ha inglobato sullo smartphone una propria versione dell’Animoji che si sono viste per la prima volta sugli Apple iPhone, e che sono simili alle Ar Emoji di Samsung.Più nello specifico Nokia ha ...

Le Animoji di Nokia sono disponibili per tutti gli smartphone con Android 8.0 Oreo grazie a un porting : Anche Nokia, oltre a Xiaomi con Mi Moji, ha deciso di proporre ai consumatori un servizio molto simile ad Animoji di Apple. Nokia 6.1 […] L'articolo Le Animoji di Nokia sono disponibili per tutti gli smartphone con Android 8.0 Oreo grazie a un porting proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo smartphone di Nokia avrà ben 5 camere al posteriore : Nel corso di questi anni le fotocamere negli smartphone hanno sempre più acquistato importanza e sono cresciute di numero. La prima ad integrare una doppia camera fu HTC, ormai è praticamente lo standard per tutti i nuovi device. Nokia però vuole esagerare, infatti il suo prossimo smartphone potrebbe avere ben 5 camere. L’immagine che circola in rete, scoperta da IT Home, mostra proprio il retro di quello che dovrebbe essere il nuovo ...

Nokia realizzerà 3 euro per ogni smartphone 5G venduto : Nokia ha reso noto quello che sarà il costo della licenza che ciascun produttore dovrà pagarle per ogni smartphone 5G L'articolo Nokia realizzerà 3 euro per ogni smartphone 5G venduto proviene da TuttoAndroid.

Nokia non permette più di sbloccare il Bootloader dei suoi smartphone : HMD Global, alto nome di Nokia, è pronto a schierarsi contro lo sblocco del Bootloader: anche gli utenti più esperti non riusciranno a completare […] L'articolo Nokia non permette più di sbloccare il Bootloader dei suoi smartphone proviene da TuttoAndroid.

Nokia si prepara a svelare “lo smartphone più atteso” il 21 agosto : La strategia che negli ultimi anni ha seguito HMD Global, ha permesso all’azienda di riportare sul mercato il brand Nokia con una linea di smartphone Android in continua crescita per coprire ogni fascia di prezzo e avvicinarsi ad un pubblico sempre più ampio e variegato. I risultati sono arrivati non stupisce che l’azienda continui ad ampliare il suo catalogo di prodotti con nuovi terminali di qualità e dal prezzo ...

Non è il Nokia 9 “lo smartphone più atteso” : Stando alle ultime anticipazioni, "lo smartphone più atteso" di HMD Global non sarebbe il Nokia 9 e potrebbe invece trattarsi del Nokia 6.1 Plus L'articolo Non è il Nokia 9 “lo smartphone più atteso” proviene da TuttoAndroid.

Nokia pubblica foto scattate dallo “smartphone più atteso” : Nokia ha di recente reso pubbliche alcune foto che sono state scattate da quello che il brand definisce come lo "smartphone più atteso". L'articolo Nokia pubblica foto scattate dallo “smartphone più atteso” proviene da TuttoAndroid.

Nokia 9 è il “più atteso” smartphone Android in arrivo il 21 agosto? : L’annuncio è di quelli solenni e arriva direttamente dalle pagine ufficiali social di Nokia che autodefinisce lo smartphone Android che presenterà il 21 agosto come ‘uno dei più attesi’. Non ci sono ulteriori indizi su quale sarà il modello presentato, ma la scommessa è che sarà il Nokia 9. Nokia 9 potrebbe essere il primo top di gamma a presentare un sensore di impronte sul display e una soluzione avanzata per la fotocamera in ...

Quali Smartphone Nokia Riceveranno Android 9 Pie? : Ecco tutti gli Smartphone Nokia che saranno sicuramente aggiornati ad Android 9 Pie. Aggiornamento Android 9 Pie per Smartphone Nokia: ecco quelli compatibili Aggiornamento Android 9 Pie per Smartphone Nokia Quando arriva Android 9 Pie sul tuo Smartphone Nokia? Scopriamolo insieme grazie alle notizie ufficiali diffuse dall’azienda poco fa. LEGGI ANCHE: Il mio Smartphone riceverà Android 9 Pie? […]

Quali Smartphone Nokia Riceveranno Android 9 Pie? : Ecco tutti gli Smartphone Nokia che saranno sicuramente aggiornati ad Android 9 Pie. Aggiornamento Android 9 Pie per Smartphone Nokia: ecco quelli compatibili Aggiornamento Android 9 Pie per Smartphone Nokia Quando arriva Android 9 Pie sul tuo Smartphone Nokia? Scopriamolo insieme grazie alle notizie ufficiali diffuse dall’azienda poco fa. LEGGI ANCHE: Il mio Smartphone riceverà Android 9 Pie? […]

Nokia annuncia quali smartphone vedranno Android 9 Pie : Nokia annuncia attraverso i social quali saranno gli smartphone a ricevere Android 9 Pie: l'aggiornamento sarà disponibile per Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6 e Nokia 8, con l'ovvia aggiunta dell'Android One Nokia 7 Plus. Non dovrebbero mancare l'appuntamento neanche le versioni ".1" e Sirocco. L'articolo Nokia annuncia quali smartphone vedranno Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 8 agosto : Honor 10 - Nokia 7 Plus - Moto Z2 Play - Samsung Galaxy S9 e altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: Honor 10, Nokia 7 Plus, Moto Z2 Play, Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 8 agosto: Honor 10, Nokia 7 Plus, Moto Z2 Play, Samsung Galaxy S9 e altri proviene da TuttoAndroid.