Nobel per la pace al medico Denis Mukwege e alla yazida Nadia Murad  

Il Nobel per la Pace al medico Mukwege e alla yazida Murad : C'era molta attesa per l'assegnazione del Nobel per la Pace, che come ogni anno desta sempre molta curiosità e attenzione. Il Norwegian Nobel Institute di Oslo l'ha assegnato al ginecologo congolese Denis Mukwege e a Nadia Murad, vittima yazida dei crimini commessi dall'Isis in Iraq. Riconosciuta la loro lotta contro l'uso della violenza sessuale come arma di guerra.Mukwege molte volte in passato c'era andato vicino. La sua vita, del resto, è ...

Nobel per la pace 2018 a Nadia Murad e Denis Mukwege “per l’impegno contro gli stupri di guerra” : Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Denis Mukwege e Nadia Murad “per i loro sforzi per mettere fino all’uso della violenza sessuale come arma in guerre e conflitti armati”. “Denis Mukwege è un medico che ha trascorso gran parte della sua vita aiutando le vittime delle violenze sessuali nella Repubblica democratica del Congo. Mukwege e il suo staff hanno curato migliaia di vittime”, ha spiegato l’Accademia ...

Il Nobel per la Pace assegnato a Denis Mukwege e a Nadia Murad : Il premio Nobel per la Pace è stato assegnato al ginecologo congolese Denis Mukwege e a Nadia Murad, vittima yazida dei crimini commessi dallo Stato islamico in Iraq. Mukwege era già stato nominato più volte negli anni passati come possibile vincitore del Nobel. Il medico congolese ha trascorso 20

