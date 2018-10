Nobel per la pace al ginecologo Denis Mukwege e all' attivista Nadia Murad

'Arrivavano in ospedale bambine con gli organi genitali distrutti' : il Nobel per la pace Mukwege a TPI : In tutto il mondo è conosciuto come "il medico che ripara le donne" e è uno dei simboli della lotta alla violenza sessuale. "Sono come un fazzoletto strappato: si devono riprendere i fili e ...

Nobel per la Pace a Nadia Murad e Denis Mukwege - per ricordare che lo stupro è un’arma di guerra : Quando il Nobel per la Pace viene assegnato ad una donna come Nadia Murad Basee Taha, giovane irachena della minoranza yazida, immagino che tramite lei si vorranno ricordare tutte le donne vittime di stupro in ogni guerra possibile. Lo stupro come arma di guerra è una violenza che resta all’interno dello scontro testosteronico di mille patriarchi. La donna viene stuprata in quanto proprietà di uomini dello Stato che si vuole sconfiggere. ...

«Non vedo nessuna speranza, né per me, né per la mia gente», ci diceva nel 2016. Eppure, nel profondo, Nadia Murad, un futuro inizia a intravederlo. O quantomeno, a costruirselo. Un incoraggiamento le è arrivato venerdì mattina, quando il Norwegian Nobel Institute di Oslo le ha ...

Nobel per la pace 2018 - “l’uomo che ripara le donne” nel Paese con almeno 200mila stupri in 12 anni di guerra : Noto in tutto il mondo come l’“uomo che ripara le donne”, titolo di una fortunata biografia scritta dalla giornalista belga Colette Braeckman, Denis Mukwege è molto più che un affermato ginecologo congolese. Insignito di numerosi riconoscimenti internazionali, fra cui il premio Sakharov 2014, il dott. Mukwege cura da anni le donne vittime di violenza sessuale a Bukavu, capoluogo della martoriata provincia del Sud Kivu, nell’est della Repubblica ...

Nobel per la pace 2018 alla yazida Nadia Murad. Quando nel 2016 raccontava : “Noi come merce di scambio - come bestie” : Il premio Nobel per la pace 2018 è stato assegnato a Nadia Murad, attivista yazida vittima dell’Isis, e Denis Mukwege, ginecologo congolese impegnati da anni contro gli stupri di guerra, “per i loro sforzi per mettere fino all’uso della violenza sessuale come arma in guerre e conflitti armati”. I due sono stati scelti all’interno di una lista di 216 persone e 115 organizzazioni. “Quello che mi è accaduto non l’ho subito da sola, ma insieme ...

Chi sono Denis Mukwege e Nadia Murad che hanno vinto il Nobel per la Pace 2018 : Nel suo testamento Alfred Nobel stabilì che mentre i premi per la scienza e per la letteratura dovevano essere decisi da istituzioni svedesi , l'Accademia reale svedese delle scienze per i Nobel ...

Nadia Murad - da schiava dell'Isis a premio Nobel per la Pace - : La 25enne yazida ha provato sulla sua pelle l'orrore dello stupro come arma di guerra e, dopo la fuga miracolosa, ha raccontato in un'autobiografia gli orrori che è stata costretta a subire. Oggi è "...

Chi è Denis Mukwege - il premio Nobel per la Pace 2018 - Sky Tg24 - : Il ginecologo congolese ha fondato a Bukavu il Panzi Hospital, struttura che si occupa di donne vittime di stupri di gruppo. Mukwege è diventato uno dei massimi esperti mondiali nella cura dei danni ...

Nobel per la pace al medico Denis Mukwege e alla yazida Nadia Murad : Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Denis Mukwege e Nadia Murad «per i loro sforzi per mettere fino all’uso della violenza sessuale come arma in guerre e conflitti armati»....

Il Nobel per la pace a due attivisti contro i crimini sessuali : 'In un mondo di inversione di valori, rifiutare la violenza significa essere dissidente', aveva detto in un'intervista a Famiglia cristiana dopo essere scampato a un attentato. 'La paura c'è ma non ...

Nobel - il premio per la pace a Nadia Murad e a chi combatte gli stupri di guerra : Nadia Murad è nata nel 1993, in un villaggio yazida dell’Iraq. Nell’agosto del 2014 è stata rapita e tenuta in ostaggio dallo Stato Islamico. Nadia Murad è una delle 3000 ragazze yazide vittime di stupro e altri abusi da parte dell’esercito dell’Isis. Abusi che erano e sono parte di una strategia militare, usati come armi per combattere gli Yazidi e le altre minoranze religiose. Nadia Murad è stata insignita oggi del premio Nobel per la ...

Nobel per la Pace 2018 a Mukwege e Murad per la lotto contro gli stupri di guerra : Il premio assegnato dalla Norwegian Nobel Institute di Osloè andato quest'anno al medico e attivista congolese Denis Mukwege e all'attivista irachena della minoranza yazida Nadia Murad per il loro impegno nel porre fine all'uso della violenza sessuale come arma di guerra. "Entrambi i vincitori hanno messo a rischio la loro sicurezza personale combattendo coraggiosamente i crimini di guerra e cercando giustizia per le vittime" hanno spiegato dal ...

