Nobel | il premio per la pace a Nadia Murad e a chi combatte gli stupri di guerra

Il premio Nobel per la Pace assegnato a Denis Mukwege e Nadia Murad : Il premio Nobel 2018 per la Pace è stato assegnato al ginecologo congolese Denis Mukwege e all'attivista yazida Nadia Murad per la loro lotta contro l'uso della violenza sessuale come arma di guerra. ...

Il Premio Nobel per la Pace al ginecologo congolese Mukwege e all'ex schiava dell'Isis Nadia Murad : Il Premio Nobel per la Pace 2018 è stato assegnato a Denis Mukwege e Nadia Murad per il loro impegno contro l'uso della violenza sessuale come arma di guerra. L'annuncio è stato dato nel Norwegian Nobel Institute di Oslo.Premiati "i loro sforzi per mettere fino all'uso della violenza sessuale come arma in guerre e conflitti armati". Il medico ginecologo congolese Mukwege, cura le vittime di violenza sessuale nella Repubblica ...

Evoluzione in provetta - ecco di cosa parla il premio Nobel per la chimica : (foto: Getty Images) Imbrigliare il potere dell’Evoluzione, e sfruttarlo per realizzare nuovi materiali ecologici, energia pulita, nuovi farmaci e terapie antitumorali. Di tutto e di più, insomma, spostando in provetta i processi che hanno creato, modificato e adattato la vita dalla sua comparsa sul nostro pianeta. E in particolare, i suoi elementi costitutivi: le proteine. È questo il tema del premio Nobel per la chimica di quest’anno, ...

Nobel - trionfa la chimica green : Frances Arnold è la quinta donna della storia a vincere il premio : Per la quinta volta nella sua storia, il premio Nobel per la chimica è stato assegnato a una donna, l'americana Frances H. Arnold. Gli altri vincitori del premio sono...

Nobel - trionfa la chimica 'green' : Frances Arnold è la quinta donna della storia a vincere il premio : Per la quinta volta nella sua storia, il premio Nobel per la chimica è stato assegnato a una donna, l'americana Frances H. Arnold . Gli altri vincitori del premio sono l'americano George P. Smith e il ...

Nobel per la Chimica 2018 - premio assegnato a Frances H. Arnold - George P. Smith e Gregory P. Winter : È la Chimica verde a vincire del Nobel per la Chimica 2018. L’Accademia di Svezia ha premiato la scoperta dei ‘registi dell’evoluzione’, come gli enzimi alla base di reazioni chimiche vitali, e con essa le numerose ricadute positive per tecnologie e processi di trasformazione amici dell’ambiente. Gli scienziati premiati sono gli statuninesi Frances H. Arnold e George P. Smith e il britannico Gregory P. Winter. L'articolo Nobel ...