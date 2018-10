Niente cella per Dell' Utri Confermati i domiciliari

Niente festival vegano a Calais per pericolo tensioni con macellai : Il municipio della città francese ha deciso di annullare la manifestazione prevista per l'8 settembre per timore di tensioni con l'associazione locale dei macellai. La decisione, riportata dai media francesi, è stata presa dopo numerosi atti di vandalismo in Francia contro le vetrine di macellerie e salumerie da parte di militanti 'antispecisti' contrari allo sfruttamento degli animali.Laurent Rigaud, leader del sindacato macellai ...