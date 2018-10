Netflix | le serie e le novità di Ottobre 2018

'Daredevil". Ecco il trailer della terza stagione della serie Marvel/Netflix : Ma quando il suo acerrimo nemico Wilson Fisk , Vincent D'Onofrio, esce di prigione, Matt deve scegliere se nascondersi al mondo o accettare il suo destino di eroe. A proposito del colosso dello ...

Le cronache di Narnia : Netflix produrrà nuovi film e serie tv : Netflix svilupperà nuovi film e serie TV originali tratti dall’amata saga fantasy di C.S. Lewis “Le cronache di Narnia“. Il tutto nasce da un accordo pluriennale con The C.S. Lewis Company, dove Netflix darà vita alle incredibili storie ambientate nell’universo di Narnia con nuovi film e serie TV disponibili in esclusiva per gli utenti di tutto il mondo. I titoli generati da questa collaborazione saranno produzioni ...

Chelsea Peretti lascia Brooklyn Nine-Nine 6 e la quarta stagione della serie sbarca su Netflix : Chelsea Peretti lascia Brooklyn Nine-Nine 6. L'attrice, che ricopre il ruolo della sarcastica Gina Linetti fin dal primo episodio dello show, ha annunciato che non sarà più una series regular nella sesta stagione in onda su NBC. La produzione della comedy action, vincitrice del Golden Globe nel 2014, è attualmente in corso, perciò è probabile che Chelsea apparirà nei primi episodi per poi abbandonare la serie. Chelsea Peretti lascia Brooklyn ...

Titans rinnovata per una seconda stagione prima del debutto : la serie sugli eroi DC Comics sbarca in Italia su Netflix : Doppia notizia per il pubblico Italiano, e non solo, che si è già innamorato di Titans sin dalle prime immagini promozionali. L'attesa che c'è intorno alla serie, la curiosità e, se vogliamo, anche un po' le polemiche per via della scelta del cast che, in alcuni casi, non corrisponde proprio all'immaginario degli amanti del fumetto, ha spinto la rete a rinnovata la serie ancora prima di mandarla in onda. Ad annunciare il rinnovo della serie è ...

Outcast cancellata da Cinemax : toccherà a Netflix salvare la serie di Robert Kirkman? : Il papà di The Walking Dead ha fallito, almeno secondo i risultati raccolti in questi anni da Outcast, la serie tv Cinemax sulla quale, a quanto pare, è calato il sipario qualche ora fa. La serie è andata in onda negli Usa e in Italia, su Fox, ma senza davvero sbarcare il lunario nonostante le caratteristiche e l'ottima recitazione dei suoi protagonisti ovvero Patrick Fugit e Philip Glenister. A rivelare i primi dettagli sul futuro della ...

1983 - la serie TV di Netflix : il mondo non è quel che credi : La prima serie polacca del colosso dello streaming racconta un futuro distopico e una cospirazione segreta: il trailer ufficiale annuncia l'uscita per fine novembre

7 serie (consigliate da Netflix) da guardare in coppia. "Emozioni condivise - che ci rassicurano" : "Le cose che abbiamo in comune sono 4850. Ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i Police". E così via. Se Daniele Silvestri oggi pensasse a un nuovo arrangiamento del suo pezzo, probabilmente tra le cose in comune aggiungerebbe anche le serie tv (e chissà quale). Starsene a casa a guardare Netflix, piattaforma streaming di riferimento in tema di serie, è sempre più una grande passione, il nuovo mood ...

"Baby". Trailer per la nuova serie tutta italiana targata Netflix : ... su SA trovate la recensione della seconda stagione di Atypical, più la nostra guida completa a Black Mirror; trovate anche la recensione di Sulla mia pelle, film incentrato sul caso di cronaca ...

'The Protector' - la serie fantasy turca entro il 2018 in onda su Netflix : entro la fine del 2018 Netflix renderà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, la serie tv turca 'The Protector', una produzione originale Netflix. La serie fantasy segue l'epica ...

Stefano De Martino - serie tv sulla sua vita su Netflix? : L'indiscrezione arriva dal settimanale Chi, sempre molto informato per quanto riguarda i personaggi che orbitano intorno al mondo di Maria De Filippi. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, Stefano De Martino potrebbe approdare su Netflix in veste di produttore e forse anche di attore. Ecco cosa si legge nella rubrica Chicche di gossip:Stefano De Martino avrebbe individuato nella piattaforma Netflix il luogo ideale per poter ...

Su Netflix sbarca una serie tv ispirata alle baby squillo dei Parioli : Una serie tv per raccontare la realtà delle baby squillo dei Parioli, uno scandalo scoppiato qualche tempo fa a Roma. È questa la novità di Netflix, dal titolo 'baby', una serie originale italiana, prodotta da Fabula Pictures e che debutterà il prossimo 30 novembre. Diretta da Andrea De Sica e Anna Negri, con Benedetta Porcaroli, Alice Pagani, Riccardo Mandolini, Isabella Ferrari, Claudia Pandolfi, Paolo Calabresi e ...