Nell' hangar Etihad scoppia la grana Jet Airways

Giorgio Armani sfila Nell 'hangar dell'Aeroporto di Linate : Grande show di Giorgio Armani presso l'hangar dell' Aeroporto di Milano Linate . Per la prima volta l'hangar ha ospitato una sfila ta di moda e l'esclusiva live performance di Robbie Williams . Ieri, ...

La scenografica sfilata di Emporio Armani Nell’hangar di Linate : Tutto era a tema aeroportuale ed è stata conclusa da un concerto a sorpresa di Robbie Williams The post La scenografica sfilata di Emporio Armani nell’hangar di Linate appeared first on Il Post.