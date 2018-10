NBA | niente free agency 2019 per Irving | Resto a Boston

NBA – Niente Yeezy per i giocatori : la lega nega il permesso di indossare le scarpe di Kanye West e Adidas : La lega NBA ha negato il permesso ai giocatori di poter indossare in campo le Yeezy, scarpe prodotte da Kanye West in collaborazione con Adidas: il motivo è legato al una parte del loro materiale Kanye West e Adidas hanno lanciato una nuova collaborazione legata al mondo del basket NBA. Il rapper e il noto marchio americano hanno creato una nuova linea di scarpe ‘Yeezy’, pronte per essere indossate sui parquet NBA. Peccato che la lega non ...

NBA - Los Angeles Lakers - LeBron James : 'È come il primo giorno di scuola - non ho paura di niente' : "Arrivato a questo punto della tua carriera LeBron, che cosa può metterti sotto pressione?". "Niente". Basta una sola parola al n°23 dei Lakers per lanciare un segnale nei 13 minuti di conferenza ...

Mercato NBA – Niente quintetto ‘TimberBulls’ : Minnesota smentisce l’interesse per Joackim Noah : Niente reunion dei Bulls in quel di Minnesota: sotto la guida di coach Thibodeau non arriverà Joackim Noah, i Timberwolves hanno smentito ogni tipo di interesse verso il centro dei Knicks La stampa li ha già ribattezzati ‘TimberBulls’, ed in effetti, guardando al nuovo roster di Minnesota si può vedere una certa influenza proveNiente da Chicago. Ad iniziare dall’allenatore, Tom Thibodeau, che ha portato i Bulls ai Playoff nelle sue ...

Svolta nel mondo NBA : le franchigie potranno “lavorare” coi migliori liceali - prossima l’abolizione dell’età minima ma ancora niente vivai… : NBA attivissima nel cambiare le proprie regole e modellare la lega avvicinandola al modello Europeo auspicato da LeBron James citando Messi La NBA fa un piccolo passo verso l’Europa. Spinta anche dalle dichiarazioni di LeBron James, la lega americana accontenta in parte il volere popolare, avvicinandosi a quanto accade negli altri sport nel vecchio continente. James disse che nel calcio non esistono limiti d’età per giocare con i ...

NBA – Niente più scarpe abbinate alla divisa : i giocatori potranno sbizzarrirsi con ogni colore : Cade la regola che prevedeva l’abbinamento del colore delle scarpe alla divisa: l’NBA ‘concede’ ai giocatori la libertà di scegliere qualsiasi colore. Sulla decisione c’è lo zampino Nike Secondo quanto dichiarato da ESPN, l’NBA avrebbe deciso di abolire la regola che obbligava i giocatori a scegliere i colori delle proprie scarpe in base a quelli della divisa indossata. Adesso le stelle NBA potranno sbizzarrirsi con qualsiasi tonalità ...

NBA - Belinelli si concentra sugli Spurs : niente maglia azzurra a settembre : Le gare in programma sono due, a distanza di tre giorni una dall'altra , ed entrambe saranno trasmesse da Sky Sport, : la prima è in calendario il 14 settembre a Bologna contro la Polonia, la seconda il 17 in trasferta contro l'Ungheria: Marco Belinelli, però, ha scelto " in accordo con la Federazione " di ...

NBA – Kawhi Leonard abbandonato dallo sponsor : niente rinnovo con Air Jordan - Nike non alza l’offerta : Kawhi Leonard e Air Jordan si separano: l’offerta Nike da 22 milioni di dollari per 4 anni è ritenuta troppo bassa dal giocatore, il rinnovo salta Dopo l’addio ai San Antonio Spurs e il conseguente trasferimento ai Raptors, Kawhi Leonard ha interrotto un altro legame importante: quello con il suo sponsor. Il nuovo giocatore della franchigia canadese ha interrotto il suo rapporto con Air Jordan, dopo aver rifiutato, l’offerta di ...