NBA | che gaffe di Vlade Divac | rivelato per sbaglio l' ordine del Draft e il record della

NBA 2018-2019 - tutto quello che c'è da sapere sulla Central Division : Negli ultimi quattro anni il vincitore della Eastern Conference è sempre passato da queste latitudini, conferma costante del dominio di LeBron James anche dopo essere tornato nella sua Cleveland. ...

NBA – J.R. Smith e il tattoo Supreme : “non darò i miei soldi alla lega. Accordo col brand? Vi dico che…” : J.R. Smith torna a parlare del tattoo Supreme che potrebbe costargli una multa ogni volta che scenderà in campo: la guardia dei Cavs non ha alcuna intenzione di pagare J.R. Smith è sempre al centro dell’attenzione, quasi per natura. Spesso e volentieri però, la guardia dei Cavs finisce sotto i riflettori per questioni non propriamente legate al basket giocato. L’ultimo guaio in cui si è cacciato J.R. è legato al tattoo Supreme presente sul ...

NBA 2018-2019 - tutto quello che c'è da sapere sulla Southeast Division : Se l'Atlantic è senza ombra di dubbio la Division più forte di tutta la Eastern Conference, tra la Southeast e la Central sarà una "bella" lotta a chi raccoglierà meno vittorie nel corso della ...

NBA - i giocatori che non tirano mai dalla lunga distanza : In una Lega in cui tutti , anche i lunghi, stanno imparando a concludere da tre punti, c'è chi si oppone e non guarda mai il ferro quando ha i piedi oltre l'arco: sono 15 i giocatori con più di 1000 ...

NBA – Kyrie Irving fa marcia indietro : “terra piatta? Ho sbagliato a dirlo perché…” : Kyrie Irving fa marcia indietro sulla questione della terra piatta: la stella dei Celtics sente di dover chiedere scusa Qualche mese fa Kyrie Irving aveva sorpreso tutti con alcune dichiarazioni particolari legate alla forma della terra. La stella dei Celtics ha ‘negato’ anni e anni di studi, definendo la terra piatta come il parquet che solca in ogni partita e non sferica come la palla che é abituato a tenere in mano. Un ...

NBA - Kyrie Irving si scusa per le frasi sulla Terra piatta : 'Non ho capito che effetto potevano avere' : Quelle frasi pronunciate nel febbraio del 2017 durante il podcast dei compagni di squadra Channing Frye e Richard Jefferson hanno fatto il giro del mondo , tanto da renderlo famoso anche al di fuori ...

NBA - questa sera LeBron James debutta allo Staples : che attesa a Los Angeles! : LeBron James si appresta a calcare per la prima volta il parquet dello Staples con la maglia gialloviola dei Lakers Prima uscita davanti al pubblico amico dello Staples Center per LeBron James con la maglia dei Lakers: questa notte il campione Nba scenderà iin campo sul parquet di Los Angeles in un match pre-season contro i Nuggets. L’ex stella dei Cavaliers ha fatto il suo debutto con la franchigia californiana domenica in un ...

NBA – J.R. Smith senza peli sulla lingua : “Cousins-Warriors? Non rispetto ciò che ha fatto” : J.R. Smith si esprime sull’accordo Cousins-Warriors tramite un tweet: la stella dei Cavs critica la decisione di ‘Boogie’ di unirsi ad un superteam Una delle firme più criticate dell’estate NBA è stata senza dubbio quella di DeMarcus Cousins ai Golden State Warriors. L’arrivo di ‘Boogie’ nella Baia ha sorpreso anche gli stessi Warriors, contenti ma increduli dell’opportunità di migliorare ulteriormente il proprio roster. ...

NBA – Infortunio Harris Barnes : brutta tegola per i Mavericks a poche settimane dell’inizio della regular season : Brutto colpo in vista dell’inizio della regular season per i Dallas Mavericks: la franchigia texana perde Harrison Barnes per Infortunio Brutto colpo per i Dallas Mavericks a poche settimane dall’inizio della stagione NBA. Harrison Barnes ha rimediato un Infortunio al ginocchio che lo costringerà a saltare la preseason. Come si legge su The Athletic, l’ex Golden State Warriors si è infortunato al tendine del ginocchio nel ...

NBA - Tristan Thompson dimentica che LeBron è andato via : 'Cavs - siamo ancora i campioni a Est' : Il basket è un gioco di squadra. Un complesso e intricato mix di schemi e improvvisazione che porta cinque giocatori sul parquet a trovare linee di passaggio e a fare scelte per mettere in condizioni ...

Kevin Durant : "Io miglior difensore NBA? Non mi votano perché mi odiano' : Tra le pieghe dei primi giorni della nuova stagione, con i Golden State Warriors al lavoro per inseguire il sogno del threepeat, Kevin Durant ha subito attirato l'attenzione su di sé per alcune ...

Mercato NBA - Butler - Dragic e Teague : che intreccio attorno alla trade! : Mercato NBA, Goran Dragic potrebbe essere la pedina giusta da ottenere in cambio di Butler per Minnesota Mercato NBA, la trade che al momento sta facendo più rumore negli States è senz’altro quella che potrebbe coinvolgere Jimmy Butler. La guardia di Minnesota ha fatto sapere di voler dare l’addio alla franchigia guidata da Thibodeau e dunque si sta cercando un modo per accontentare tutte le parti in causa. L’ultimo ...