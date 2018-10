Nazionale | Petrachi | “Belotti dimostri che Mancini sbaglia”

calcioweb.eu

(Di venerdì 5 ottobre 2018) "La convocazione ingratifica il giocatore che la ottiene con il lavoro nel club. Non ho parlato con Andrea, ma evidentemente deve dare di più, dimostrando così adi avere sbagliato. E io mi auguro che lo faccia già da questa sera". Il direttore sportivo del Torino, Gianluca, commenta così, ai microfoni di Sky, l'esclusione di Belotti dalle convocazioni diper l'amichevole della prossima settimana contro l'Ucraina e la sfida di Nations League in Polonia.